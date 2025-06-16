Битва «Ленд Крузеров»: старый против нового – кто лучше?

Внедорожники Toyota Land Cruiser считаются одними из самых долговечных автомобилей вне зависимости от поколения, но насколько современные «Крузаки» лучше тех, что продавались раньше.

Ответить на этот животрепещущий вопрос согласились блогеры YouTube-канала «CarWow» сравнившие в одном и том же тесте два разных «Ленд Крузера» – старый 2002 года выпуска и новый 2025-го (Prado).

Первый оснащен 4,7-литровым мотором V8 мощностью 235 лошадиных сил, а второй 2-литровой 4-цилиндровой «турбочетверкой». Трансмиссия в обоих случаях автоматическая, но у внедорожника начала 2000-х она 4-ступенчатая, а у современного – 8-диапазонная.

Первым испытанием для машин стала простая гонка с заездом на холм, где победа досталась старому внедорожнику.

Следом состоялся небольшой заезд по грунтовой дороге с крутыми поворотами, чтобы проверить ловкость и маневренность автомобилей. И в этой дисциплине новый Land Cruiser оказался быстрее своего старшего родственника на 0,5-секунды с круга.

Интересный момент произошел во время спуска машин с холма, где напичканный электроникой и современными помощниками Prado/250 делал это настолько медленно, что старый Land Cruiser сумел осуществить эту задачу дважды.

При прохождении внедорожной части теста автомобили застряли в одном и том же месте, но впоследствии оба выбрались из западни, правда старый внедорожник получил небольшой повреждение порога.

Еще неожиданней оказались результаты гонки по прямой по песку, где победа досталась не современному «Ленд Крузеру», а машине 2002 года. Причем даже несмотря на большую пробуксовку колес старого автомобиля при старте.

По результатам всех проверок с небольшим отрывом победа досталась новому Land Cruiser 250/Prado (со счетом 12:9). Машину назвали более оснащенной и способной в большинстве отношений, но она очень дорогая.

В 2002 году «Ленд Крузер» стоил новым 7 тысяч долларов, а сегодня за его преемника просят в 14 раз больше – около 100 тысяч долларов.