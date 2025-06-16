Брата Hyundai Creta от Kia ждут кардинальные перемены

Кроссовер Kia Seltos появился в продаже в 2019 году и быстро стал популярным во многих странах мира. И Россия здесь не исключение. Машина позиционировалась как брат Hyundai Creta, но все же заметно не дотягивала по продажам до своего звездного родственника.

С 2022 года выпуск Seltos в РФ был прекращен и теперь такие машины ввозятся на наш рынок по серым схемам импорта. А уже совсем скоро ими станут автомобили нового, второго поколения.

Kia Seltos 2 поколения (неофициальный рендер NYMammoth)

Производство новой генерации Kia Seltos собираются начать в Южной Корее в августе 2026 года.

С переходом в свежую итерацию корейский компактный SUV должен заметным образом преобразиться не только визуально, но и стать совершенно другим с точки зрения «механики».

Независимые автомобильные издания прогнозируют реформенному «паркетнику» новый дизайн с широкой решеткой радиатора, высоким капотом, необычными блоками фар с вертикальными дневными ходовыми огнями, а также массивный пластиковый обвес по периметру кузова, предназначенный для защиты ЛКП машины от царапин.

Kia Seltos 2 поколения (неофициальный рендер NYMammoth)

Какими будут габариты кроссовера пока неизвестно. Актуальный «Селтос» обладает длиной в 4,39-метра и колесной базой в 2,63-метра, а также имеет багажник на 435-литра.

Главным нововведением свежего Kia Seltos должен стать дебют в нем новейшей гибридной системы, сочетающей в себе 1,6-литровый атмосферный ДВС Kappa и электромотор. Совокупная отдача такого тандема должна составить 141 лошадиную силу.

За счет гибридизации расход топлива нового «Селтос» собираются снизить до 3,9-литра бензина на 100 км.