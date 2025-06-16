Новое поколение популярного спорткупе Toyota появится совсем скоро

Разработка новых спортивных моделей компании Toyota идет полным ходом, а список новинок в этом сегменте способен удивить даже тех автопроизводителей, кто специализируется на подобных машинах. С 2026 по 2027 год «тойотовцы» готовят целую россыпь спортивных купе, первым среди которых должен оказаться GR86 следующего поколения.

По информации журнала «BestCarWeb», премьера новой генерации Toyota GR86 состоится уже в следующем году. Автомобиль должен сохранить концепцию компактного купе с переднемоторной компоновкой и задним приводом (FR).

Новый Toyota GR86 (неофициальный рендер BestCarWeb)

Машине предстоит примерить совершенно новый внешний облик с двухэтажной узкой оптикой, покатой линией крыши, бампером с широким воздухозаборником, большими колесными дисками и вырезами на крыльях.

Новый Toyota GR86 (неофициальный рендер BestCarWeb)

Техническая сторона этой модели пока остается загадкой, но инсайдеры из Японии полагают, что приводить в движение новый Toyota GR86 будет 2-литровый рядный 4-цилиндровый двигатель G20E, ранее показанный компанией в качестве концепта.

Концепт-версия мотора Toyota G20E

Его мощность, по слухам, в различных версиях может доходить до отметки в 400 лошадиных сил. В качестве пары для него сватают 6-скоростную «механику».

Следом за этим купе в продажу должна поступить новая генерация модели Supra, у которой появится родственник под брендом Lexus (купе LC+RC), а в 2027-м Toyota представит возрожденный спортивный автомобиль Celica.