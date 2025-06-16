ДомойАвтоновости сегодняНовое поколение популярного спорткупе Toyota появится совсем скоро

Новое поколение популярного спорткупе Toyota появится совсем скоро

Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения
Копия 00 GR86 F 240926 SO head 600x400 1

Разработка новых спортивных моделей компании Toyota идет полным ходом, а список новинок в этом сегменте способен удивить даже тех автопроизводителей, кто специализируется на подобных машинах. С 2026 по 2027 год «тойотовцы» готовят целую россыпь спортивных купе, первым среди которых должен оказаться GR86 следующего поколения.

По информации журнала «BestCarWeb», премьера новой генерации Toyota GR86 состоится уже в следующем году. Автомобиль должен сохранить концепцию компактного купе с переднемоторной компоновкой и задним приводом (FR).

01 GR86 F 240926 SO.jpg
Новый Toyota GR86 (неофициальный рендер BestCarWeb)

Машине предстоит примерить совершенно новый внешний облик с двухэтажной узкой оптикой, покатой линией крыши, бампером с широким воздухозаборником, большими колесными дисками и вырезами на крыльях.

Снимок экрана 2025 06 16 в 10.06.42
Новый Toyota GR86 (неофициальный рендер BestCarWeb)

Техническая сторона этой модели пока остается загадкой, но инсайдеры из Японии полагают, что приводить в движение новый Toyota GR86 будет 2-литровый рядный 4-цилиндровый двигатель G20E, ранее показанный компанией в качестве концепта.

Subaru Toyota Mazda Collaboration 4 2048x1365 1
Концепт-версия мотора Toyota G20E

Его мощность, по слухам, в различных версиях может доходить до отметки в 400 лошадиных сил. В качестве пары для него сватают 6-скоростную «механику».

Следом за этим купе в продажу должна поступить новая генерация модели Supra, у которой появится родственник под брендом Lexus (купе LC+RC), а в 2027-м Toyota представит возрожденный спортивный автомобиль Celica. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

ИСТОЧНИК:BestCarWeb

Читайте также:

Последние новости:

Битва «Ленд Крузеров»: старый против нового – кто...

Брата Hyundai Creta от Kia ждут кардинальные перемены

Новый универсал повышенной проходимости Toyota Sprinter Carib: первые...

Среднеразмерным SUV с непревзойденной надежностью признали Chevrolet, который...

Самый надежный 3-рядный гибридный кроссовер делает не Toyota

Toyota может выпустить грозного соперника Mitsubishi Delica D:6

Япония не получит новый недорогой 3-рядный кроссовер Mitsubishi

Новый маленький кроссовер Mazda CX-3 за 2,5 миллиона...

Появился первый концепт-арт 9 поколения Hyundai Sonata

Новый кроссовер Toyota хочет бросить перчатку BMW, Audi...

Новый купе-кроссовер Nissan Leaf: обратный отсчет до премьеры...

Популярный роскошный корейский седан рвется в обновление. Первые...

Хардкорный вариант Nissan Patrol начали продавать на новом...

Двигатели Toyota, прославившиеся своей легендарной надежностью и долговечностью

Toyota может выпустить идеальный автомобиль для поездок на...

Новый практичный кроссовер Toyota сделали еще привлекательнее

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+