ДомойАвтоновости сегодняПоявился первый концепт-арт 9 поколения Hyundai Sonata

Появился первый концепт-арт 9 поколения Hyundai Sonata

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
hyundai sonata dn9 rendering nymammoth 1.jpg

Компания Hyundai близка к премьере нового, девятого по счету поколения седана Sonata. Как оно может выглядеть сейчас ходят споры, но корейские инсайдеры полагают, что экстерьер машины выполнят в философии дизайна «Искусство стали».

Оно заключается в бесшовном объединении элементов из прошлого с современной эстетикой, что должно образовывать необычный микс ретро-мотивов и футуристических внешних решений. 

Снимок экрана 2025 06 16 в 09.06.08
Hyundai Sonata 9 поколения (неофициальный рендер)

Цифровые художники «NYMammoth» на днях подготовили серию рендеров, на которых показали гипотетический внешний облик новой «Сонаты». В своей работе они опирались на 1-е поколение этой модели, вышедшее в 1985 году, а также на самый современный концепт-кар компании – Vision N74.

Автомобиль, продемонстрированный на неофициальных изображениях, получил оформление передней части кузова в стиле электрических моделей Ioniq с покатой линией капота, небольшими фарами, которые разбавила сложная конструкция переднего бампера.

Снимок экрана 2025 06 16 в 09.06.36
Hyundai Sonata 9 поколения (неофициальный рендер)

При этом сзади автомобилю достался еще более смелый вид с большим горизонтальным светодиодным фонарем, охватывающим всю корму машины, в края которых интегрированы «поворотники» с рисунком в виде пикселей.

Посередине выгравирована надпись «Sonata», а ниже установлен спортивный бампер с имитацией диффузора и широких выхлопных патрубков.

Снимок экрана 2025 06 16 в 09.08.40
Hyundai Sonata 9 поколения (неофициальный рендер)

Механическая сторона следующей «Сонаты» пока находится за занавесой тайны. По слухам, предлагать эту корейскую 4-дверку будут исключительно в гибридных версиях (HEV) и (PHEV). В продажу машина поступит в период с 2026 по 2027 год.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:NYMammoth

Читайте также:

Последние новости:

Битва «Ленд Крузеров»: старый против нового – кто...

Брата Hyundai Creta от Kia ждут кардинальные перемены

Новый универсал повышенной проходимости Toyota Sprinter Carib: первые...

Среднеразмерным SUV с непревзойденной надежностью признали Chevrolet, который...

Самый надежный 3-рядный гибридный кроссовер делает не Toyota

Toyota может выпустить грозного соперника Mitsubishi Delica D:6

Новое поколение популярного спорткупе Toyota появится совсем скоро

Япония не получит новый недорогой 3-рядный кроссовер Mitsubishi

Новый маленький кроссовер Mazda CX-3 за 2,5 миллиона...

Новый кроссовер Toyota хочет бросить перчатку BMW, Audi...

Новый купе-кроссовер Nissan Leaf: обратный отсчет до премьеры...

Популярный роскошный корейский седан рвется в обновление. Первые...

Хардкорный вариант Nissan Patrol начали продавать на новом...

Двигатели Toyota, прославившиеся своей легендарной надежностью и долговечностью

Toyota может выпустить идеальный автомобиль для поездок на...

Новый практичный кроссовер Toyota сделали еще привлекательнее

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+