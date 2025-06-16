Появился первый концепт-арт 9 поколения Hyundai Sonata

Компания Hyundai близка к премьере нового, девятого по счету поколения седана Sonata. Как оно может выглядеть сейчас ходят споры, но корейские инсайдеры полагают, что экстерьер машины выполнят в философии дизайна «Искусство стали».

Оно заключается в бесшовном объединении элементов из прошлого с современной эстетикой, что должно образовывать необычный микс ретро-мотивов и футуристических внешних решений.

Hyundai Sonata 9 поколения (неофициальный рендер)

Цифровые художники «NYMammoth» на днях подготовили серию рендеров, на которых показали гипотетический внешний облик новой «Сонаты». В своей работе они опирались на 1-е поколение этой модели, вышедшее в 1985 году, а также на самый современный концепт-кар компании – Vision N74.

Автомобиль, продемонстрированный на неофициальных изображениях, получил оформление передней части кузова в стиле электрических моделей Ioniq с покатой линией капота, небольшими фарами, которые разбавила сложная конструкция переднего бампера.

Hyundai Sonata 9 поколения (неофициальный рендер)

При этом сзади автомобилю достался еще более смелый вид с большим горизонтальным светодиодным фонарем, охватывающим всю корму машины, в края которых интегрированы «поворотники» с рисунком в виде пикселей.

Посередине выгравирована надпись «Sonata», а ниже установлен спортивный бампер с имитацией диффузора и широких выхлопных патрубков.

Hyundai Sonata 9 поколения (неофициальный рендер)

Механическая сторона следующей «Сонаты» пока находится за занавесой тайны. По слухам, предлагать эту корейскую 4-дверку будут исключительно в гибридных версиях (HEV) и (PHEV). В продажу машина поступит в период с 2026 по 2027 год.