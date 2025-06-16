Новый кроссовер Toyota хочет бросить перчатку BMW, Audi и Mercedes

После премьеры нового поколения кроссовера RAV4 одним из будущих автомобилей Toyota, который должен увидеть свет в сегменте SUV, является его родственник Harrier/Venza. Ожидается, что выпуск этой модели начнется в 2027 году, а сама она будет представлять собой элегантный кросс-купе, работающий на гибридном приводе.

Как сообщает японская пресса, Toyota работает над новым Harrier, который в Штатах будут продавать под именем Venza. Машина должна отличиться от соплатформенного RAV4. Причем не только внешне, но и технически.

Новый Toyota Harrier (неофициальный рендер)

Накануне цифровой дизайнер «Theottle» выпустил серию неофициальных рендеров, демонстрирующих потенциальный дизайн следующего Harrier/Venza. На них машина показалась в виде купеобразного SUV, который повторяет бестселлер RAV4 только спереди, тогда как остальные детали его экстерьера являются уникальными.

Длина новой машины должна растянуться до 2770 мм (+80 мм к предшественнице), а низкая крыша, высота которой будет равна всего 1550 мм, должна улучшить ее пропорции.

Новый Toyota Harrier (неофициальный рендер)

За счет длины около 4750 мм новый Harrier/Venza станет ближе к премиальным купе-кроссоверам BMW X4, Audi Q5 Sportback и Mercedes-Benz GLC Coupe, а также должен приблизиться к ним с точки зрения богатства оснащения.

Внутри нового японского кроссовера ждут более премиальные материалы отделки, чем в свежем RAV4, а технические обновления включат в себя 12,9-дюймовый мультимедийный дисплей с новейшими функциями подключения.

Ожидается, что приводить в движение новый Harrier/Venza будет новая гибридная силовая установка на базе 1,5-литровой «четверки», которую можно будет выбрать как в простом, так и подзаряжаемом варианте. Мощность обеих систем пока не раскрывается.