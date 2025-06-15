Новый купе-кроссовер Nissan Leaf: обратный отсчет до премьеры стартовал

Компания Nissan начала обратный отсчет до презентации нового поколения электромобиля Leaf, который в свежей генерации должен стать купеобразным кроссовером.

Накануне самой существенной трансформации этой модели японский автопроизводитель опубликовал о ней больше новой информации, включая данные о системе быстрой зарядки, функциях регулировки батареи, а также аэродинамические характеристики кузова машины и запасе хода.

Официальная премьера нового Nissan Leaf должна состояться уже 17 июня. В свежей генерации японский хэтчбек избавится от своего прежнего форм-фактора, став купе-кроссовером. Машина получит систему зарядки NACS и функцию plug-and-charge, благодаря которой пополнить запас тягового аккумулятора для поездки в 250 км можно будет всего за 14 минут.

Для того, чтобы не оказаться в затруднительном положении во время дальних поездок, новый Leaf оснастят системой интеллектуального планирования маршрута на основе навигации Google Maps, которая будет при необходимости оптимизировать температуру батареи, тем самым повышая ее энергоэффективность.

Новый Nissan Leaf будет построен на той же платформе, что и кроссовер Nissan Ariya (CMF-EV).

Новый Nissan Leaf

Спереди машина должна унаследовать черты концепт-кара Chill-Out с горизонтальной световой полосой и светодиодными ДХО по бокам. Кузов «паркетника» прикроют устойчивым к царапинам пластиком, а также наделят его скрытыми дверными ручками.

Внутри автомобиля может разместиться два 12,3-дюймовых экрана, объединяющих в себе функции виртуальной «приборки» и информационно-развлекательной системы.

Максимальный запас хода машины должен превысить отметку в 600 км. Во многом это станет возможно за счет продвинутой аэродинамики. По официальной информации, коэффициент лобового сопротивления кузова нового Leaf может составить всего 0,25Сd.