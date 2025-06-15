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Популярный роскошный корейский седан рвется в обновление. Первые изображения

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
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Модель Grandeur входит в гамму автомобилей Hyundai с далекого 1986 года. Первоначально она представляла собой аналог Mitsubishi Debonair, но затем стала уникальной 4-дверкой, которая в 2022-м году перешла в седьмую генерацию.

Следующим шагом в развитии этой модели является рестайлинг, запланированный на ближайшие годы. 

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Шпионское фото нового Hyundai Grandeur

Какие изменения обновление привнесет в проект Grandeur недавно рассекретил цифровой художник из Кореи «NYMammoth», опубликовав первый прогнозный тизер этого автомобиля. 

Новый роскошный корейский седан на изображении примерил элементы дизайна, которые внесли в его внешность точечные перемены.

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Слева – актуальный Hyundai Grandeur, справа – рендер обновленного

Дневные ходовые огни нового Grandeur получили вид, аналогичный электрической модели Ioniq 6, а также более широкие полосы по краям. Основные блоки фар стали компактнее и были вписаны в модернизированный бампер с решеткой радиатора, выглядящей слегка иначе за счет другого внутреннего рисунка. 

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Рестайлинговый Hyundai Grandeur (неофициальный рендер)

Часть изменений точно произойдет в салоне машины, но какими именно они окажутся пока неизвестно.

Что касаемо «техники», то свежий Grandeur, скорее всего, сохранит актуальную трансмиссию, а также расширит список версий подключаемой гибридной системой (PHEV). Появление нового исполнения должно оказаться неким компромиссом между классическим вариантом с ДВС и полностью электрической модификацией.

В продажу модернизированный Hyundai Grandeur должен поступить в ближайшие пару лет. Сейчас за такие седаны в Корее просят от 38 миллионов вон или от 2,2-миллионов рублей.

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Фото:NYMammoth

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