Популярный роскошный корейский седан рвется в обновление. Первые изображения

Модель Grandeur входит в гамму автомобилей Hyundai с далекого 1986 года. Первоначально она представляла собой аналог Mitsubishi Debonair, но затем стала уникальной 4-дверкой, которая в 2022-м году перешла в седьмую генерацию.

Следующим шагом в развитии этой модели является рестайлинг, запланированный на ближайшие годы.

Шпионское фото нового Hyundai Grandeur

Какие изменения обновление привнесет в проект Grandeur недавно рассекретил цифровой художник из Кореи «NYMammoth», опубликовав первый прогнозный тизер этого автомобиля.

Новый роскошный корейский седан на изображении примерил элементы дизайна, которые внесли в его внешность точечные перемены.

Слева – актуальный Hyundai Grandeur, справа – рендер обновленного

Дневные ходовые огни нового Grandeur получили вид, аналогичный электрической модели Ioniq 6, а также более широкие полосы по краям. Основные блоки фар стали компактнее и были вписаны в модернизированный бампер с решеткой радиатора, выглядящей слегка иначе за счет другого внутреннего рисунка.

Рестайлинговый Hyundai Grandeur (неофициальный рендер)

Часть изменений точно произойдет в салоне машины, но какими именно они окажутся пока неизвестно.

Что касаемо «техники», то свежий Grandeur, скорее всего, сохранит актуальную трансмиссию, а также расширит список версий подключаемой гибридной системой (PHEV). Появление нового исполнения должно оказаться неким компромиссом между классическим вариантом с ДВС и полностью электрической модификацией.

В продажу модернизированный Hyundai Grandeur должен поступить в ближайшие пару лет. Сейчас за такие седаны в Корее просят от 38 миллионов вон или от 2,2-миллионов рублей.