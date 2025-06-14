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Двигатели Toyota, прославившиеся своей легендарной надежностью и долговечностью

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
Копия 2jz engine for sale Photoroom 1

Toyota заслужила репутацию компании, которая выпускает очень крепкие автомобили. Во многом это связано с качеством ее двигателей. За долгие годы моторы этого японского автопроизводителя доказали, что могут выдерживать сотни тысяч километров пробега, не требуя капитального ремонта. 

Какие из двигателей Toyota считают образцовыми с точки зрения выносливости? Ответ на этот вопрос можно почерпнуть из профильных форумов, где владельцы машин делятся их пробегами и рассказывают обо всех проблемах, с которыми столкнулись в ходе эксплуатации своих автомобилей.

1NF-FE

Созданный для компактных моделей, таких как Prius, Yaris и Echo, двигатель 1NZ-FE способен работать на протяжении сотен тысяч км, что доказывают огромные пробеги машин с этими моторами в мировых таксопарках. 

Алюминиевый блок цилиндров и длинный ход поршня позволяют поддерживать высокий крутящий момент, при этом не создавая лишней нагрузки на компоненты ДВС. 

7M-GE

Рядная «шестерка», которая ставилась на Supra и Cressida третьего поколения. Мотор зарекомендовал себя как очень надежный, а также продолжил путь для более поздних усовершенствованных двигателей, таких как 2JZ-GTE.

1MZ-FE

Двигатель, известный своей плавной и тихой работой, а также качественным деталям. Несмотря на нечастые проблемы с датчиками и потенциальные загрязнения при несоблюдении регламентной замены масла, мотор легко переваривает пробеги свыше 500 тысяч км.

5VZ-FE

Еще один V6, который ценится за прочную ременную передачу и блок цилиндров с высоким содержанием никеля. 3,4-литровый мотор ставился на 4Runner и Tacoma 3 поколения, а также был известен тем, что выдерживал перегрев и длительное использование в жестких режимах работы. Пробег в полмиллиона километров для него – далеко не самый выдающийся показатель. 

2UZ-FE

Двигатель, разработанный для полноразмерных пикапов и внедорожников. Чугунный блок цилиндров и консервативная настройка сделали его идеальным мотором для того, чтобы использовать под нагрузкой.

Установленный в Land Cruiser и ранних Tundra мотор выделялся устойчивостью к термической усталости, что позволяло эксплуатировать его даже в самых жарких условиях, к примеру в пустынях. 

2AR-FE

Рядная «четверка» рабочим объемом 2,5-литра стала известна по популярным моделям Toyota Highlander, Camry и RAV4. Она использует двойную систему VVT-i и цепь ГРМ, а также обладает высокой топливной эффективностью и низким расходом масла.

В большинстве своем такие двигатели ходят больше 400 тысяч км и не требуют к себе большого внимания кроме регулярного обслуживания. 

1GR-FE

4-литровый V6 служит в качестве движущей силы в миллионах единицах моделей Tacoma и FJ Cruiser.

Мотор обладает цепным приводом ГРМ и высоким крутящим моментом на низких оборотах, а машины, которые его используют, ходят минимум 400 тысяч км даже в самых сложных условиях эксплуатации. 

22R/22RE

Рядный 4-цилиндровый двигатель объемом 2,4-литра был основой компактных пикапов Toyota в 80-х и 90-х годах прошлого столетия. Благодаря простой конструкции толкателя, надежности цепного привода и прочности чугуна он регулярно выдерживал пробеги под полмиллиона километров.

Мотор часто хвалят фанаты бездорожья и механики за простоту обслуживания в полевых условиях. 

1UZ-FE 

Изначально созданный для люксовых седанов Lexus, мотор 1UZ-FE был спроектирован так, чтобы никогда не ломаться. Алюминиевый блок цилиндров и кованые внутренности создали практически неразрушимую платформу, которая позволила седанам LS400 проезжать без капремонта более 1 миллиона километров. 

2JZ-GTE

Легендарный рядный 6-цилиндровый турбомотор рабочим объемом 3-литра выделялся чугунным блоком и коваными поршнями, что обеспечивало ему огромный запас прочности, чем активно пользовались тюнеры по всему миру.

Без особого труда им удавалось разгонять мощность этого двигателя за отметку в 1000 лошадиных сил, но при этом не наносить ущерб его долговечности. 

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Фото:Toyota

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