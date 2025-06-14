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Toyota может выпустить идеальный автомобиль для поездок на дачу: изображения

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
rendering 2026 toyota rav4 pickup looks like the ford mavericks worst nightmare 1 1

С тех пор, как Toyota представила совершенно новое поколение кроссовера RAV4, прошло меньше месяца, и теперь этот японский бестселлер все чаще становится основой для гипотетически возможных будущих проектов компании. 

Одним из них считается легковой пикап, который мог бы стать конкурентом удививших своей популярностью моделей Hyundai Santa Cruz и Ford Maverick. Премьера такого автомобиля, по слухам, может состояться уже этой осенью на выставке в Токио. 

На днях цифровой дизайнер «Digimods Design» представил как мог бы выглядеть такой пикап, наделив его чертами свежего поколения Toyota RAV4.

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Легковой пикап на базе Toyota RAV4 (неофициальный рендер)

У художника получился автомобиль, который выглядит скорее как рамный внедорожник, нежели как пикап с несущим кузовом. 

Машине досталось оформление «передка», характерное для нового «РАВ4», с горизонтальными светодиодными дневными ходовыми огнями, образующими из фар C-образные блоки.

Верхняя часть решетки радиатора оказалась узкой, тогда как нижняя, напротив – прямоугольной и широкой. Колесные арки было решено прикрыть оквадраченными пластиковыми накладками, а грузовой отсек наделить держателями. 

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Легковой пикап на базе Toyota RAV4 (неофициальный рендер)

Задний борт воображаемого пикапа получил те же самые фонари, что и RAV4, между которыми располагается название этого кроссовера.

Ни о каких механических подробностях потенциально возможной утилитарно-легковой модели Toyota пока не сообщается, а самая компания не спешит ни подтверждать, ни опровергать планы по ее запуску.

Так или иначе, сперва «Тойоте» предстоит организовать продажи нового RAV4, который начнет расходиться по зарубежным рынкам только ближе к концу этого года.

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Фото:Digimods Design

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