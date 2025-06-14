Новый практичный кроссовер Toyota сделали еще привлекательнее

В марте в продаже в Японии появился новый представитель линейки Toyota Crown – практичная модель Estate. Машина отличилась от своих родственников внушительными размерами, составившими почти 5 метров в длину и 1,9-метра в ширину, гарантирующими большой запас свободного пространства внутри.

На днях в Японии начали предлагать специальную модификацию Crown Estate, которая отличилась еще более привлекательным внешним видом.

Новый вариант кросс-универсала Toyota получил название Limited-Matte Metal и будет продаваться исключительно на японском рынке по цене от 8 миллионов 900 тысяч иен или 4,9 миллиона рублей.

Спецверсия Toyota Crown Estate Limited-Matte Metal

Машина основана на «топовой» комплектации Crown Estate RS и отличается специально разработанной для нее матово-черной краской.

Накладки на бамперах и колесных арках, а также дверные ручки и боковые молдинги в таких автомобилях окрашены в специальный черный цвет, сочетающийся с 21-дюймовыми многоспицевыми колесными дисками.

Toyota утверждает, что новая матовая краска для ее кросс-универсала была спроектирована таким образом, чтобы иметь превосходную текстуру, облегчающую ее очистку.

Внутри новое исполнение Crown Estate выделяется декоративными элементами, выкрашенными в цвет розового золота, а на пассажирской стороне «торпедо» нанесенной надписью «The Limited-Matte Metal».

Под капотом машины используется 2,5-литровая подключаемая гибридная система PHEV, которая обеспечивает «паркетнику» общую производительность на уровне 306 лошадиных сил.

Исключительно на электрической тяге такие автомобили проезжают 89 километров, а их средний расход топлива составляет 5-литров бензина на 100 км.