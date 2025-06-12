Nissan может выпустить новый аутентичный внедорожник с брутальным дизайном: это следующий Terrano?

С момента прекращения производства внедорожника Nissan Terrano в Японии минуло уже более 20 лет. Некогда популярный рамный вездеход привлекал внимание своими офф-роуд качествами, простой конструкцией и невысокой ценой.
Ходят слухи, что в скором времени эта модель будет возрождена. Причем в основе этого автомобиля может неожиданным образом оказаться китайский пикап совместного завода Nissan и Dongfeng, известный как Z9 (он же Frontier Pro).
Цифровой художник «Theottle», подготовивший первые рендерные изображения этой новинки, полагает, что машина примерит внешний облик соплатформенных утилитарников спереди, но получит собственное оформление кормы.
В целом же, облик машины удивит агрессивной и брутальной формой, которая станет чем-то вроде отсылки к оригинальному Terrano первого поколения.
Ни о каких механических подробностях этого гипотетически возможного проекта пока неизвестно, но если внедорожник действительно появится на свет, то с большой долей вероятности унаследует «технику» моделей-близнецов Nissan-Dongfeng Z9 и Nissan Frontier Pro.
Те, напомним, комплектуются как бензиновыми и дизельными турбомоторами на 258 и 190 лошадиных сил, так и подзаряжаемой гибридной силовой установкой на 408 л.с.