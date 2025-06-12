Nissan может выпустить новый аутентичный внедорожник с брутальным дизайном: это следующий Terrano?

С момента прекращения производства внедорожника Nissan Terrano в Японии минуло уже более 20 лет. Некогда популярный рамный вездеход привлекал внимание своими офф-роуд качествами, простой конструкцией и невысокой ценой.

Ходят слухи, что в скором времени эта модель будет возрождена. Причем в основе этого автомобиля может неожиданным образом оказаться китайский пикап совместного завода Nissan и Dongfeng, известный как Z9 (он же Frontier Pro).

Новый Nissan Terrano (неофициальный рендер)

Цифровой художник «Theottle», подготовивший первые рендерные изображения этой новинки, полагает, что машина примерит внешний облик соплатформенных утилитарников спереди, но получит собственное оформление кормы.

В целом же, облик машины удивит агрессивной и брутальной формой, которая станет чем-то вроде отсылки к оригинальному Terrano первого поколения.

Новый Nissan Terrano (неофициальный рендер)

Ни о каких механических подробностях этого гипотетически возможного проекта пока неизвестно, но если внедорожник действительно появится на свет, то с большой долей вероятности унаследует «технику» моделей-близнецов Nissan-Dongfeng Z9 и Nissan Frontier Pro.

Те, напомним, комплектуются как бензиновыми и дизельными турбомоторами на 258 и 190 лошадиных сил, так и подзаряжаемой гибридной силовой установкой на 408 л.с.