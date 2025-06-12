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Toyota Supra 1994 года продали дороже 11 миллионов рублей. И даже это еще не рекорд

Текст: Алиса Шашкова
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Автомобили не считаются активом. Они имеют свойство терять в цене, а также требуют постоянных денежных затрат, чтобы поддерживать их в рабочем состоянии. Но в истории мирового автопрома существует несколько блестящих примеров того, что это утверждение неверное.

Практически все японские спортивные автомобили из 90-х сегодня продаются по цене, которая намного превышает их первоначальную рекомендуемую розничную стоимость. Даже учитывая инфляцию. 

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Toyota Supra Mk4 1994 года, проданная на торгах за 142 тысячи долларов

Недавно на своем примере это доказал безупречный Toyota Supra Mk4 1994 года, который был реализован на аукционе «Bring a Trailer» за умопомрачительную сумму в 142 тысячи долларов или примерно 11 миллионов 300 тысяч рублей.

Что интересно, в 1994 году самая дорогая комплектация Supra стоила в США 45 тысяч 200 долларов (3,6 млн рублей по нынешнему курсу). Таким образом несмотря на возраст машина не просто не потеряла в цене, а подорожала более чем в 3 раза. 

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Машина, реализованная на торгах в Штатах по такой умопомрачительной цене, относится к редкой версии Sport Roof 6-Speed. Такой же автомобиль засветился в первом фильме «Форсаж». 

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За 31 год купе преодолело менее 60 тысяч км, а под его капотом до сих пор работает заводской 3-литровый рядный 6-цилиндровый твин-турбо мотор 2JZ-GTE на 320 лошадиных сил и 427 Нм.

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Какая Supra самая дорогая в истории? Рекордсменом по цене среди этих моделей является 31-летняя машина, которая была продана на аукционе за 232 тысячи долларов (18,6 миллиона рублей) в 2022 году. 

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Фото:Bring a Trailer

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