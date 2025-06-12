Toyota Supra 1994 года продали дороже 11 миллионов рублей. И даже это еще не рекорд

Автомобили не считаются активом. Они имеют свойство терять в цене, а также требуют постоянных денежных затрат, чтобы поддерживать их в рабочем состоянии. Но в истории мирового автопрома существует несколько блестящих примеров того, что это утверждение неверное.

Практически все японские спортивные автомобили из 90-х сегодня продаются по цене, которая намного превышает их первоначальную рекомендуемую розничную стоимость. Даже учитывая инфляцию.

Toyota Supra Mk4 1994 года, проданная на торгах за 142 тысячи долларов

Недавно на своем примере это доказал безупречный Toyota Supra Mk4 1994 года, который был реализован на аукционе «Bring a Trailer» за умопомрачительную сумму в 142 тысячи долларов или примерно 11 миллионов 300 тысяч рублей.

Что интересно, в 1994 году самая дорогая комплектация Supra стоила в США 45 тысяч 200 долларов (3,6 млн рублей по нынешнему курсу). Таким образом несмотря на возраст машина не просто не потеряла в цене, а подорожала более чем в 3 раза.

Машина, реализованная на торгах в Штатах по такой умопомрачительной цене, относится к редкой версии Sport Roof 6-Speed. Такой же автомобиль засветился в первом фильме «Форсаж».

За 31 год купе преодолело менее 60 тысяч км, а под его капотом до сих пор работает заводской 3-литровый рядный 6-цилиндровый твин-турбо мотор 2JZ-GTE на 320 лошадиных сил и 427 Нм.

Какая Supra самая дорогая в истории? Рекордсменом по цене среди этих моделей является 31-летняя машина, которая была продана на аукционе за 232 тысячи долларов (18,6 миллиона рублей) в 2022 году.