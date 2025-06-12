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Культовую Ferrari F40 с пробегом 360 км без техобслуживания выставили на продажу: ее прятали в гараже на протяжении 35 лет

Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения
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В мире существует несколько типов миллионеров. Одни покупают машины, чтобы получать от них удовольствие во время вождения, тогда как другие просто любуются ими, когда они стоят у них в гаражах без движения.

Автомобиль человека из последней категории недавно был выставлен на аукцион «RM Sotheby’s». Это суперкар 1990 года Ferrari F40 европейской спецификации, простоявший в гараже на протяжении 35 лет. Его пробег равен всего 360 км.

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Ferrari F40 1990 года, выставленная на аукцион RM Sotheby’s

У машины отсутствует катализатор, а также техническое обслуживание как таковое. С момента появления в гараже F40 был спрятан от глаз всех людей, кроме своего владельца. 

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Произведение итальянского гоночного искусства собираются продать на ближайших торгах по цене от 2 миллионов 400 до 2 миллионов 600 тысяч долларов (192 – 208 миллионов рублей). 

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Напомним, Ferrari F40 был последним автомобилем «Скудерии», разработанным при жизни основателя компании Энцо Феррари.

Машина оснащалась двигателем F120 040, развивающим 478 лошадиных сил при 7000 оборотов в минуту и 577 Нм крутящего момента при 4000 оборотов в минуту.

С места до 100 км/ч такие спорткары разгоняются всего за 3,8-секунды, а их «максималка» была способна достигать 323 километров в час. 

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Фото:RM Sotheby's

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