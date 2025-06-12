Новая Kia K5: первые изображения 

Kia K5 в актуальном поколении появилась еще в 2019-м году, а в 2023-м прошла через плановый рестайлинг. Следующим шагом в развитии этой модели является переход в свежую генерацию, запланированный на ближайшие годы.

На днях внешние изменения реформенного K5 решили показать южнокорейские цифровые художники из студии «NYMammoth».

Дизайнеры нарисовали экстерьер свежего поколения популярного седана «Киа», который напрямую конкурирует с Toyota Camry, Honda Accord и Volkswagen Passat.

Kia K5 (неофициальный рендер нового поколения)

От модернизированной среднеразмерной корейской четырехдверки ждут более агрессивной и угловатой внешности, которая будет продиктована современной линейкой электромобилей Kia EV.

В сравнении с предшественницей новая K5 должна получить более узкую решетку радиатора, функции которой на себя возьмет крупный воздухозаборник в нижней части переработанного бампера.

Дизайн фар машины изменится кардинальным образом, обзаведясь не только новым рисунком дневных ходовых огней, но и более узким кластером основной светотехники.

Kia K5 (неофициальный рендер нового поколения)

Дополнить образ новой генерации K5 предстоит переработанным боковинам с меньшим количеством выштамповок и потайными ручками дверей, а также колесным дискам свежего дизайна.

Как поменяется популярный бизнес-седан Kia в новом поколении пока неизвестно, но корейские инсайдеры обещают этой модели новый гибридный силовой агрегат, работающий от 1,6-литрового ДВС. Его прогнозируемая мощность составляет около 200 лошадиных сил.

Премьеру справить новый Kia K5 может в течение 2026 года.