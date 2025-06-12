ДомойАвтоновости сегодняНовая Kia K5: первые изображения 

Новая Kia K5: первые изображения 

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
기아 K5의 미래 지금 상상해보세요.‘Opposites United 디자인 철학을 바탕으로 완전히 새로워진 K5 보다 날렵해진 스타맵 DRL 진보된 하이브리드 라인업까지.다가올 시대를 위한 3

Kia K5 в актуальном поколении появилась еще в 2019-м году, а в 2023-м прошла через плановый рестайлинг. Следующим шагом в развитии этой модели является переход в свежую генерацию, запланированный на ближайшие годы. 

На днях внешние изменения реформенного K5 решили показать южнокорейские цифровые художники из студии «NYMammoth».

Дизайнеры нарисовали экстерьер свежего поколения популярного седана «Киа», который напрямую конкурирует с Toyota Camry, Honda Accord и Volkswagen Passat.

기아 K5의 미래 지금 상상해보세요.‘Opposites United 디자인 철학을 바탕으로 완전히 새로워진 K5 보다 날렵해진 스타맵 DRL 진보된 하이브리드 라인업까지.다가올 시대를 위한 1
Kia K5 (неофициальный рендер нового поколения)

От модернизированной среднеразмерной корейской четырехдверки ждут более агрессивной и угловатой внешности, которая будет продиктована современной линейкой электромобилей Kia EV.

В сравнении с предшественницей новая K5 должна получить более узкую решетку радиатора, функции которой на себя возьмет крупный воздухозаборник в нижней части переработанного бампера.

Дизайн фар машины изменится кардинальным образом, обзаведясь не только новым рисунком дневных ходовых огней, но и более узким кластером основной светотехники. 

기아 K5의 미래 지금 상상해보세요.‘Opposites United 디자인 철학을 바탕으로 완전히 새로워진 K5 보다 날렵해진 스타맵 DRL 진보된 하이브리드 라인업까지.다가올 시대를 위한 2
Kia K5 (неофициальный рендер нового поколения)

Дополнить образ новой генерации K5 предстоит переработанным боковинам с меньшим количеством выштамповок и потайными ручками дверей, а также колесным дискам свежего дизайна.

Как поменяется популярный бизнес-седан Kia в новом поколении пока неизвестно, но корейские инсайдеры обещают этой модели новый гибридный силовой агрегат, работающий от 1,6-литрового ДВС. Его прогнозируемая мощность составляет около 200 лошадиных сил. 

Премьеру справить новый Kia K5 может в течение 2026 года.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:NYMammoth/YouTube

Читайте также:

Последние новости:

Самый высокопроизводительный кроссовер BMW будут продавать только в...

Устаревшему внешне кроссоверу Toyota Harrier добавили стиля

Престижному аналогу Toyota RAV4 предрекли в новом поколении...

Один из самых продаваемых минивэнов Toyota получит заводскую...

Новый пикап Hyundai показался на спекулятивных изображениях

Брат Hyundai Palisade от Kia рвется во второе...

Король мини-внедорожников от Mitsubishi станет легковушкой в новом...

Новый недорогой бестселлер Renault – Clio 6 поколения...

Honda делала «вещи»: мотор старого Civic не получалось...

Дешевый кроссовер Nissan научат расходовать всего по 4,2-литра...

В России начались продажи абсолютно нового Subaru Forester...

Toyota обещала выпустить гиперкар на 1000 «сил»: почему...

Мотор-колеса, считавшиеся ранее невозможными, могут стать новым мейнстримом 

Toyota 4Runner превратили в хардкорный вездеход для бездорожья

Новое поколение Kia Seltos может удивить агрессивным внешним...

Недорогой хэтчбек Toyota станет похож на новые Prius,...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+