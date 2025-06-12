Устаревшему внешне кроссоверу Toyota Harrier добавили стиля

Кроссовер Toyota Harrier продается в действующем поколении с уже кажущегося далеким 2020 года. За это время машина успела заметным образом устареть в сравнении с большинством своих конкурентов.

Освежить внешний вид этого «паркетника» недавно взялось дочернее тюнинг-ателье «Тойоты» под названием Modellista. Тюнеры преобразили облик «Харриера», сделав его более современным и спортивным.

Toyota Harrier в тюнинге от Modellista

Эксклюзивный комплект доработок носит имя «Gran Blaze» и предназначен для рестайлинговой гибридной версии Harrier PHEV.

Он добавляет к экстерьеру машины спортивный сплиттер переднего бампера со светодиодными дневными ходовыми огнями, аэродинамичные боковые юбки, спортивный задний бампер, а также 20-дюймовые двухцветные колесные диски Wing Dancer XIV.

Кроме того, Modellista предлагает покупателям приобрести опционально комплект отделки из материала, похожего на матовое серебро, и дополнительный спойлер, сделав внешний облик семейного кроссовере еще более агрессивным и динамичным.

Механические изменения в комплекте доработок не предусмотрены, поэтому все машины, оснащенные обвесом от Modellista, будут комплектоваться стандартным 2,5-литровым бензиновым мотором, работающим в составе подзаряжаемой гибридной системы PHEV.

Ее максимальная выходная мощность составляет 306 лошадиных сил, а средний расход топлива равен 4,9-литрам горючего на каждые 100 километров.