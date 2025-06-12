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Престижному аналогу Toyota RAV4 предрекли в новом поколении высокую цену

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
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Кроссовер Toyota, считающийся в Японии премиальной версией бестселлера RAV4, готовится к переходу в новое поколение. Машина, известная под именем Harrier, должна дебютировать уже в 2027 году. Накануне японская пресса раскрыла об этой перспективной модели новые подробности, в том числе назвала ее предварительную цену.

Как сообщает журнал «BestCarWeb», новый Toyota Harrier переживет существенные внешние перемены, обзаведясь визуальными решениями последних моделей компании.

Купеобразный кузов получит еще более покатую линию крыши, а фары примерят узкую форму, тогда как радиаторная решетка будет аккуратно интегрирована в бампер и окрашена в тот же цвет, что и кузов машины. 

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Toyota Harrier нового поколения (неофициальный рендер)

Сзади автомобиль ждет появления сквозного блока светодиодных фонарей, заползающих на крылья, нового спортивного бампера с установленной посередине имитацией выхлопа (настоящие патрубки спрячут под днищем), а сбоку размещенных вровень с уровнем кузова дверных ручек. 

Длина следующего Harrier должна составит 4750 мм, ширина – 1860 мм, а высота – 1550 мм. Расстояние между осями машины достигнет 2770 мм. 

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Toyota Harrier нового поколения (неофициальный рендер)

В качестве двигателя для новинки Toyota собираются задействовать полуторалитровый гибридный силовой агрегат, максимальная отдача которого составит от 180 до 250 лошадиных сил. Помогать ему предстоит автоматической коробке передач и системе полного привода E-Four.

Ожидаемая цена новой генерации Toyota Harrier составляет 5 миллионов 500 тысяч йен или примерно 3 миллиона 35 тысяч рублей.

Это заметно дороже, чем в Японии сейчас просят за дореформенный кроссовер (от 3 миллиона 710 тысяч йен – 2 миллиона 50 тысяч рублей). 

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ИСТОЧНИК:BestCarWeb

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