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Один из самых продаваемых минивэнов Toyota получит заводскую кемпер-версию, в которой можно жить

Текст: Алиса Шашкова
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Toyota Sienta остается одним из самых популярных минивэнов в мире. По итогам прошлого года продажи это модели на планете превысили 115 тысяч 587 штук. Немудрено, что именно она нередко ложится в основу проектов по переделке из обычной машины в кемпер. 

Автором одного из таких проектов была компания «YURT», которая по индивидуальным заказам изготавливала комплект доработок для «Сиенты», превращающий ее в небольшой автодом. Идея оказалась настолько интересной, что за подобный проект решили взяться в самой Toyota. 

Японская пресса сообщает о планах «Тойоты» выпустить кемпер на базе Sienta, который окажется серийным вариантом концепт-кара Juno образца 2023 года.

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Концепт-кар Toyota Juno

Инженеры собираются сохранить минивэну только передние сиденья, тогда как задний диван заменить на специальную конструкцию, способную трансформироваться места для отдыха в зависимости от предпочтений путешественников. 

Прототип Juno для кемпинга, созданный Toyota, выделялся обилием дерева в салоне и набором пуфиков с жестким основанием, которые можно было перемещать с одного места на другое, а также стыковать в форме дивана или даже кровати. 

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Концепт-кар Toyota Juno

Внутри машины предусмотрели деревянный подвесной стол, за которым можно обедать, а в качестве опции обещали предлагать даже мини-кухню.

В каком виде дебютирует серийный вариант этой модели пока неизвестно, но он точно будет использовать детали оригинального минивэна Sienta.

В арсенал таких машин войдет электронный стояночный тормоз, функция Auto Hold, системы контроля скорости, распознавания пешеходов и транспортных средств, а также функция подавления ускорения при случайном нажатии на педаль газа. 

Сроки премьеры нового заводского кемпера Toyota пока не определены. 

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Фото:Toyota

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