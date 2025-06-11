Один из самых продаваемых минивэнов Toyota получит заводскую кемпер-версию, в которой можно жить

Toyota Sienta остается одним из самых популярных минивэнов в мире. По итогам прошлого года продажи это модели на планете превысили 115 тысяч 587 штук. Немудрено, что именно она нередко ложится в основу проектов по переделке из обычной машины в кемпер.

Автором одного из таких проектов была компания «YURT», которая по индивидуальным заказам изготавливала комплект доработок для «Сиенты», превращающий ее в небольшой автодом. Идея оказалась настолько интересной, что за подобный проект решили взяться в самой Toyota.

Японская пресса сообщает о планах «Тойоты» выпустить кемпер на базе Sienta, который окажется серийным вариантом концепт-кара Juno образца 2023 года.

Концепт-кар Toyota Juno

Инженеры собираются сохранить минивэну только передние сиденья, тогда как задний диван заменить на специальную конструкцию, способную трансформироваться места для отдыха в зависимости от предпочтений путешественников.

Прототип Juno для кемпинга, созданный Toyota, выделялся обилием дерева в салоне и набором пуфиков с жестким основанием, которые можно было перемещать с одного места на другое, а также стыковать в форме дивана или даже кровати.

Концепт-кар Toyota Juno

Внутри машины предусмотрели деревянный подвесной стол, за которым можно обедать, а в качестве опции обещали предлагать даже мини-кухню.

В каком виде дебютирует серийный вариант этой модели пока неизвестно, но он точно будет использовать детали оригинального минивэна Sienta.

В арсенал таких машин войдет электронный стояночный тормоз, функция Auto Hold, системы контроля скорости, распознавания пешеходов и транспортных средств, а также функция подавления ускорения при случайном нажатии на педаль газа.

Сроки премьеры нового заводского кемпера Toyota пока не определены.