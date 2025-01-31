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Японский хит Toyota в сегменте минивэнов получил «деревянную» кемпер-версию

Текст: Ростислав Архипов
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Самый продаваемый компактный минивэн Toyota на японском рынке Sienta не так давно (в 2022 году) пережил плановую смену поколений. В свежей генерации машина стала еще более вместительной и удобной для водителя и пассажиров. Но на днях у нее появилась еще более интересная версия, которая позволит не только передвигаться в автомобиле, но и оставаться в нем с ночевкой. 

Автором такой модификации является японская фирма «YURT», разработавшая для Sienta комплект доработок под названием VanLife Roomkit. Благодаря ему классический компактвэн можно небольшими усилиями трансформировать в двухместный кемпер (такие автомобили сейчас находятся в остром дефиците в «Стране восходящего солнца»). 

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Спецверсия Toyota Sienta VanLife Roomkit от YURT

В новой специальной модификации «Сиента» сохраняет только передние двойные кресла, тогда как задний ряд частично изготовлен из красного дерева, используемого для элитной мебели.

Из этого материала внутри машины выполнены все необходимые для отдыха на природе детали – от складных стульев, до полок и импровизированного стола.

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Возможности трансформации салона Toyota Sienta VanLife Roomkit от YURT

А если сложить спинки заднего дивана, то можно получить длинное ровное пространство для того, чтобы положить на него матрас и разместиться двум людям. 

Агрегатная сторона машины изменениям не подвергалась, поэтому кемпер на базе Sienta оснащается стандартным для этой модели мотором: 1,5-литровым гибридом на 116 лошадиных сил, функционирующим в тандеме с бесступенчатой коробкой передач e-CVT, а также с передним или полным приводом E-Four.

Согласно паспортным характеристикам, в среднем такой минивэн тратит на преодоление 100 километров пути всего 5,5-литра бензина. 

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Фото:YURT

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