Новый пикап Hyundai показался на спекулятивных изображениях

Битва за лидерство в сегменте среднеразмерных пикапов продолжается. Toyota Hilux и Ford Ranger в соревновании друг с другом по продажам меняются местами, но постепенно к ним начинают приближаться новые претенденты на их корону.

Один из последних таких автомобилей – пикап Kia Tasman, вышедший в продажу в начале этого года. Судя по свежим слухам, теперь аналогичную в свою линейку собирается заполучить и родственный Hyundai.

Рендер нового пикапа Hyundai

Анонс автомобиля сделал глава австралийского офиса «Хендэ», пообещавший, что проект будет запущен в течение трех-четырех лет. При этом точные сроки премьеры машины названы не были.

Цифровой художник «Enoch Gonzales», работающий на Филиппинское подразделение портала «Top Gear», подготовил серию спекулятивных рендеров, на которых был показан гипотетический внешний вид нового среднеразмерного пикапа Hyundai.

В своей работе дизайнер опирался на экстерьер первой генерации Palisade, наделив машину похожей решеткой радиатора с точечным рисунком, а также замысловатой светотехникой с зигзагообразными дневными ходовыми огнями.

Считается, что в основу автомобиля могла бы лечь платформа Tasman, но, похоже, в Kia совсем не собираются делиться шасси с родственным брендом.

Ходят слухи, что Hyundai хочет подписать соглашение о сотрудничестве с General Motors и использовать в качестве отправной точки в проекте своего утилитарника североамериканский пикап Chevrolet Colorado.

Ни о каких подробностях с точки зрения его «техники», разумеется, пока информации нет. И она вряд ли появится в ближайшие месяцы.