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Брат Hyundai Palisade от Kia рвется во второе поколение 

Текст: Ростислав Архипов
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2027 kia telluride hybrid might be joined by an erev model could make palisade jealous 252759 1 1

Hyundai Palisade второго поколения сегодня продается в разных уголках планеты. Машина, сменившая генерацию в конце прошлого года, обзавелась гибридной версией, которая, скорее всего, будет положена и ее собрату Kia Telluride.

По крайней мере на это намекают журналисты портала «TopElectricSUV», подготовившие первые рендеры-спекуляции реформенного 5-метрового SUV «Киа».

Авторы изображений предрекают новому «Теллурайду» заметную переделку в экстерьере, который станет более угловатым и брутальным.

2027 kia telluride hybrid might be joined by an erev model could make palisade jealous 2 1
Рендер 2 поколения Kia Telluride

От плавных линий не останется и следа. Вместо них машину наделят высоким капотом, широченной радиаторной решеткой, обрамлять которую по бокам предстоит необычным образом скроенной оптике с футуристичным внутренним рисунком.

Дополнить картину нового вида Telluride предстоит новым бамперам с хромированными вставками, пересмотренной линии остекления и потайным дверным ручкам, которые, кстати, его брату от Hyundai вопреки слухам так и не достались. 

2027 kia telluride hybrid might be joined by an erev model could make palisade jealous 3 1
Рендер 2 поколения Kia Telluride

По слухам, пришедшим из Южной Кореи, в Kia рассматривают в качестве двигателей для нового Telluride не только V6 и гибридные силовые агрегаты Palisade, но и новейшую установку EREV. Сейчас она находится в разработке и будет использовать 2,5-литровый ДВС, который научат работать в виде газоэлектрического мотора. 

Отличием системы EREV от обычных гибридов является использование более крупных аккумуляторных батарей и электромоторов, а также задействование ДВС лишь в качестве резервного генератора, который подзаряжает батареи на ходу, но не приводит колеса в движение. С такими двигателями машины могут легко проехать до 1 тысячи километров без дозаправки. 

Презентация нового Kia Telluride должна состояться до конца текущего года.

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Фото:TopElectricSUV

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