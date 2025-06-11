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Honda делала «вещи»: мотор старого Civic не получалось сломать даже дрифтуя без масла

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
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Автомобили Honda известны своей износостойкостью. В очередной раз доказать свою надежность им удалось в стресс-тесте, проведенном блогерами YouTube-канала «CarWow». 

Журналист Мэт Уотсон в новом видео решил сравнить выносливость трех автомобилей: Ford Focus, Peugeot 206 и Honda Civic, слив с их двигателей масло, а затем заставив работать без смазочной жидкости.

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Первым из испытания выбыл Ford Focus. Причем уже на 20-й секунде после начала теста. Peugeot 206 задымил на 47-й секунде, но вывести из строя мотор Honda Civic без масла оказалось гораздо сложнее.

На 2-минутной отметке времени радиатор машины начинает дымиться, а обороты падать. Казалось бы, это конец, но отважный японский седан продолжает работать. 

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Поднять ставки было решено попыткой проехать на машине, поскольку работа на холостом ходу с выжатой до упора педалью газа явно не способна убить двигатель Civic, даже если в нем нет масла. 

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Спустя еще пять минут активной езды с резкими ускорениями на приборной панели «Хонды» загораются предупреждающие индикаторы, а двигатель начинает издавать неприятный звук. Но Civic все еще работает.

Добить мотор получилось несколькими поворотами «на ручнике». В середине заноса двигатель Honda издал характерный хлопок, вызвавший короткое пламя из-под капота, и выключился. Произошло это на 6 минуте 22 секунде теста. Но, как оказалось, даже это еще не финал.

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После того, как в мотор вместо масла была залита газировка, он неожиданным образом ожил, а машина даже поехала, но недалеко. Двигатель заклинил и запустить его больше уже не получалось.

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Фото:Скриншоты с канала CarWow/YouTube

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