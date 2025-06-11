Дешевый кроссовер Nissan научат расходовать всего по 4,2-литра бензина на каждые 100 км

В прошлом году Nissan представил новое поколение своего бюджетного кроссовера Kicks в Северной Америке, наделив машину новым внешним и внутренним видом, а также удлиненной колесной базой, обеспечивающей ей увеличенное пространство в салоне.

Но такие машины предлагались исключительно в бензиновом варианте. Тогда как в Японии для новой генерации Kicks уже готовится альтернативная версия, которая появится в продаже на местном рынке этой осенью.

По информации японских СМИ, новое поколение Nissan Kicks поступит в продажу на родном для себя рынке в октябре этого года.

Nissan Kicks 2025

Машина получит под капот третью генерацию гибридной системы e-Power, которая обеспечит этому популярному и недорогому «паркетнику» улучшенную топливную экономичность.

Силовая установка новинки будет состоять из 1,2-литровой «тройки», работающей в качестве генератора. Помогать ей будет один или два электромотора, которым предстоит передавать крутящий момент на колеса машины в зависимости от выбранной покупателем версии – передний или полный привод.

Ожидается, что максимальная мощность такого варианта «Кикс» достигнет 136 лошадиных сил, а средний расход топлива машины составит всего 4,2-литра на 100 км.

Внешне японский вариант Kicks будет повторять машину, которая продается в США с прошлого года. Ее длина составит прежние 4,4-метра, ширина – 1,8-метра, а высота – 1,6-метра при колесной базе в 2,7-метра.

В оснащение «паркетника» войдет двойной экран «мультимедийки» и цифровой комбинации приборов, поддерживающих систему Nissan Connect, а также продвинутая система безопасности ProPilot Assist.