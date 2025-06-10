Toyota обещала выпустить гиперкар на 1000 «сил»: почему его до сих пор нет и, скорее всего, уже не будет

Чемпионат мира по гонкам на выносливость с переменой правил имел шансы превратиться в отправную точку для запуска множества серийных гиперкаров крупных автопроизводителей, которые принимали в нем участие. Но в конечном счете появился только один – Aston Martin Valkyrie.

Составить пару ему конкуренцию Toyota, планировавшая выпустить гиперкар с силовым агрегатом 2-кратного победителя гонки 24-часа Ле-Мана – GR010, но что-то пошло не так.

Концепт Toyota GR Super Sport

В 2018 году спортивный суббренд Toyota Gazoo Racing представил концепт-кар GR Super Sport, который должен был трансформироваться в серийную модель.

Машина была построена с оглядкой на гоночный прототип TS050 LMP1 и включала в свое оснащение кабину в форме пузыря, вырезы в колесных арках, обнажающие передние покрышки, гигантское антикрыло и крупный задний плавник.

Более того, автомобиль использовал под капотом 2,4-литровый турбированный гибридный силовой агрегат V6, который выдавал 986 лошадиных сил.

Проект дорожного гиперкара, основанного на гоночном прототипе, дошел до стадии испытаний, где автомобиль наделили наружными зеркалами и прикрыли его колесные арки, а передний сплиттер сделали более дружелюбным к бордюрам. И, что еще любопытнее, лишили машину крыши.

Предсерийный прототип Toyota GR Super Sport

Фанаты Toyota с нетерпением ждали, когда их любимый автопроизводитель выпустит собственный гиперкар, чтобы бороться на этом поприще с Koenigsegg, Aston Martin, Bugatti, Ferrari, Lamborghini и другими крупными производителями таких автомобилей. Но в августе 2021 года стало известно, что разработка Toyota GR Super Sport была внезапно остановлена.

Японские инсайдеры утверждали, что испытательный мул нового гиперкара компании попал в серьезную аварию на трассе Фудзи, в результате чего загорелся. Toyota никак не комментировала эти слухи, но ее странное молчание намекало на их правдивость.

Спустя почти 4 года японский автопроизводитель так и не раскрыл подробностей о том, почему отказался от перспективной модели, в которую были вложены большие средства. И шансы на то, что такой автомобиль появится в обозримой перспективе сегодня близятся к нулю.