Toyota 4Runner превратили в хардкорный вездеход для бездорожья

В конце прошлого года Toyota представила новый 4Runner. Внедорожник, созданный на той же архитектуре, что и его более популярные глобальные братья Land Cruiser 250 и 300 (TNGA-F), получил в том числе вариант для бездорожья TRD-Pro. Такие машины выделялись усиленной подвеской и высоким клиренсом.

Недавно гавайская компания «MJ Motorsports» решила доработать этот автомобиль до уровня, в котором 4Runner сможет штурмовать даже самое жесткое бездорожье. Причем сделать ей это удалось использованием всего нескольких, но важных деталей.

Toyota 4Runner в тюнинге MJ Motorsports

Машине достался новый полностью черный цвет кузова, а также несколько едва заметных улучшения – койловеры King Off-Road Shock 2,5, новые верхние рычаги подвески Icon Vehicle Dynamics, задние пружины Eibach и внедорожные диски от Fuel Rush, обутые в «зубастые» покрышки Mickey Thompson Baja Boss размерностью 295/70/18.

Доработки позволили значительным образом увеличить дорожный просвет 4Runner, а также научили его справляться с самым сложным бездорожьем.

Агрегатная система внедорожника осталась неизменной и по-прежнему включает в себя 2,4-литровый турбомотор на 278 лошадиных сил и 326-сильную гибридную силовую установку i-Force Max.

Стоимость переоборудования Toyota 4Runner в хардкорный вездеход не уточняется.