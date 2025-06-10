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Toyota 4Runner превратили в хардкорный вездеход для бездорожья

Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения
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В конце прошлого года Toyota представила новый 4Runner. Внедорожник, созданный на той же архитектуре, что и его более популярные глобальные братья Land Cruiser 250 и 300 (TNGA-F), получил в том числе вариант для бездорожья TRD-Pro. Такие машины выделялись усиленной подвеской и высоким клиренсом. 

Недавно гавайская компания «MJ Motorsports» решила доработать этот автомобиль до уровня, в котором 4Runner сможет штурмовать даже самое жесткое бездорожье. Причем сделать ей это удалось использованием всего нескольких, но важных деталей.

2025 toyota 4runner trd off road goes for killer combination lifted all black at tires 5 1
Toyota 4Runner в тюнинге MJ Motorsports

Машине достался новый полностью черный цвет кузова, а также несколько едва заметных улучшения – койловеры King Off-Road Shock 2,5, новые верхние рычаги подвески Icon Vehicle Dynamics, задние пружины Eibach и внедорожные диски от Fuel Rush, обутые в «зубастые» покрышки Mickey Thompson Baja Boss размерностью 295/70/18.

2025 toyota 4runner trd off road goes for killer combination lifted all black at tires 2

Доработки позволили значительным образом увеличить дорожный просвет 4Runner, а также научили его справляться с самым сложным бездорожьем.

Агрегатная система внедорожника осталась неизменной и по-прежнему включает в себя 2,4-литровый турбомотор на 278 лошадиных сил и 326-сильную гибридную силовую установку i-Force Max. 

Стоимость переоборудования Toyota 4Runner в хардкорный вездеход не уточняется. 

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Фото:MJ Motorsports

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