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Новое поколение Kia Seltos может удивить агрессивным внешним видом

Текст: Алексей Шмидт
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Kia работает над следующим поколением кроссовера Seltos, который хорошо известен на развивающихся рынках. Бюджетный «паркетник» небольшой период времени продавался в России и даже собирался на мощностях предприятия «Автотор» в Калининградской области, но с 2022 года завозится в РФ только по параллельному импорту.

Переход в свежую генерацию обещает для «Селтоса» кардинальные пертурбации в экстерьере и интерьере, а также в технической части. На днях дизайнеры студии «GotchaCars» выпустили серию неофициальных рендеров второго поколения Seltos, судя по которым популярный корейский бюджетник примерит гораздо более агрессивную внешность, чем была у него до этого.

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Неофициальный рендер 2 поколения Kia Seltos

Если верить выложенным в Сеть изображениям, новому «Селтосу» предстоит получить новейшую широкую радиаторную решетку с имитацией «зубов» в виде хромированных вертикальных полос, состыкованных в два ряда.

С грилем окажутся объединены даже блоки фар, которые продолжат его рисунок, а дополнительные светодиодные дневные ходовые огни расположатся дальше в бампере и будут заползать на крылья изогнутой линией. 

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Прототип 2 поколения Kia Seltos

Другие перемены во внешности, которые ждут от свежего Seltos, включают появление у него более рельефного капота, нового пластикового обвеса побокам, пересмотренной линии остекления и скрытых в кузове дверных ручек.

Технические изменения в машине уже плюс-минус известны. Корейская пресса сообщает, что новый Seltos будет гибридом. Кроме того, машине достанется новейшая система полного привода e-AWD, работающая от электричества. 

Производство кроссовера запустят в начале 2026 года. 

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Фото:Gotcha Cars, Shorts Car

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