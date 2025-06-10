Новое поколение Kia Seltos может удивить агрессивным внешним видом

Kia работает над следующим поколением кроссовера Seltos, который хорошо известен на развивающихся рынках. Бюджетный «паркетник» небольшой период времени продавался в России и даже собирался на мощностях предприятия «Автотор» в Калининградской области, но с 2022 года завозится в РФ только по параллельному импорту.

Переход в свежую генерацию обещает для «Селтоса» кардинальные пертурбации в экстерьере и интерьере, а также в технической части. На днях дизайнеры студии «GotchaCars» выпустили серию неофициальных рендеров второго поколения Seltos, судя по которым популярный корейский бюджетник примерит гораздо более агрессивную внешность, чем была у него до этого.

Неофициальный рендер 2 поколения Kia Seltos

Если верить выложенным в Сеть изображениям, новому «Селтосу» предстоит получить новейшую широкую радиаторную решетку с имитацией «зубов» в виде хромированных вертикальных полос, состыкованных в два ряда.

С грилем окажутся объединены даже блоки фар, которые продолжат его рисунок, а дополнительные светодиодные дневные ходовые огни расположатся дальше в бампере и будут заползать на крылья изогнутой линией.

Прототип 2 поколения Kia Seltos

Другие перемены во внешности, которые ждут от свежего Seltos, включают появление у него более рельефного капота, нового пластикового обвеса побокам, пересмотренной линии остекления и скрытых в кузове дверных ручек.

Технические изменения в машине уже плюс-минус известны. Корейская пресса сообщает, что новый Seltos будет гибридом. Кроме того, машине достанется новейшая система полного привода e-AWD, работающая от электричества.

Производство кроссовера запустят в начале 2026 года.