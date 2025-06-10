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Недорогой хэтчбек Toyota станет похож на новые Prius, Camry и RAV4: в повестке полностью электрическая версия

Текст: Алексей Шмидт
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Четвертая генерация маленького хэтчбека Toyota Yaris была представлена осенью 2019 года. Машине удалось завоевать доверие покупателей и даже получить звание «Автомобиля года в ЕС» по итогам 2021-го.

Более того, в том же году 5-дверка смогла стать самым желанным авто в «Старом Свете» в сегменте B-класса, но постепенно ее продажи начали падать.

За прошлый год машина расположилась лишь на 9 месте по спросу со 178 тысячами 221 реализованными единицами. Оживить интерес к этому бюджетнику призвано его новое поколение, которое, по слухам, дебютирует уже в 2026 году.

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Toyota Yaris актуального поколения

На днях французская пресса раскрыла об этой модели первые подробности, а местный цифровой художник Дидье Рик продемонстрировал собственное видение ее экстерьера.

От внешности нового Yaris ожидают более современных решений, в том числе оформления передней части кузова в стиле свежих Prius, Camry и RAV4. 

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Неофициальный рендер 5 поколения Toyota Yaris (Didier Ric)

Хэтчбек может примерить С-образные дневные ходовые огни, внутри которых расположатся основные блоки светотехники, другую решетку радиатора, совершенно иные бамперы и переделанные боковины с ярко выраженными выпуклыми задними крыльями.

Изменения в технике автомобиля сейчас скрываются за занавесом тайны, но европейские инсайдеры считают, что помимо гибридизации, которая была внедрена в него еще в 2012 году, хэтчбек Yaris получит полностью электрический вариант.

Его премьера состоится на год позже простой модификации с ДВС, то есть в 2027 году. 

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Фото:Didier Ric, Toyota

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