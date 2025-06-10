Volkswagen готовит новый минивэн, который заменит его культовую модель

Volkswagen рассматривает возможность разработки нового электрического компактного минивэна, который может оказаться сменщиком Touran и станет практичной альтернативой кроссоверам для покупателей семейных автомобилей.

Портал «Autocar» сообщает, что новая модель VW находится на стадии внутреннего рассмотрения. Машина, по слухам, будет черпать вдохновение с более ранних концепций немецкого автопроизводителя, включая модель Budd-e 2016.

Источник утверждает, что недавно «Фольксваген» извлек из хранилища несколько концептов минивэнов для проведения внутренних дискуссий, которые посвящены изучению того, как их дизайн и компоновка может быть адаптирована для новой серийной модели.

Концепция VW Budd-e 2016

Решение о производстве еще не принято, но если минивэн появится в ближайшей перспективе, то машина расположится ниже ID Buzz, предлагая меньшие габариты, сниженный вес и более доступную цену.

Направление дизайна новой модели Volkswagen пока засекречено, но, вероятно, автомобиль получит отдельные элементы внешности прототипов Bulli 2011 года и Budd-e 2016-го, а также серийных моделей Touran и Golf SV.

Спекулятивный рендер нового минивэна Volkswagen (Autocar)

Цифровые дизайнеры обещают минивэну вертикальный силуэт, короткие свесы, ровный пол и высокую линию крыши, что обеспечит внутри машины максимально возможное пространство для водителя и пассажиров.

Кроме того, инсайдеры говорят, что Volkswagen разрабатывает концепцию новых раздвижных дверей, которые, вероятно, могут дебютировать как раз в этой модели в качестве ответа на недавно представленный китайский минивэн Zeekr Mix.