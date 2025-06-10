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Новая Toyota Celica получит дизайн суперкара и мотор мощностью свыше 400 л.с.

Текст: Алексей Шмидт
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CELICA F 250710 SO 1

Toyota готовится к официальному релизу возрожденного спортивного купе Celica, которое разрабатывается гоночным подразделением японского автопроизводителя Gazoo Racing.

Первой ступенькой к этому проекту стал концепт-кар GR Yaris M Concept, у которого новая «Селика» должна унаследовать не только двигатель, но и облегченную конструкцию. 

Toyota GR Yaris M Concept front
Прототип Toyota GR Yaris M Concept

Японский портал «BestCarWeb» выпустил свежий номер своего онлайн-журнала, в котором раскрыл о возрожденной Toyota Celica свежие подробности, попутно показав как будет выглядеть такой автомобиль вживую.

По информации инсайдеров этого издания, купе MR2, которое, по слухам, будет возрождено в ближайшие годы, окажется одним и тем же проектом с новой GR Celica. Запуск последней был подтвержден вице-президентом Toyota Юки Накадзимой на этапе WRC в Японии еще в 2024 году. 

Цифровые дизайнеры из «Страны восходящего солнца» прогнозируют следующей «Селике» агрессивный экстерьер и купеобразный кузов и черты суперкара. 

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Спекулятивные рендеры новой Toyota GR Celica

Передняя оптика машины должна получить фары со светодиодным рисунком изогнутой формы и необычный бампер, а корма примерить сквозной блок задних фонарей со светящимся названием модели сверху, крупные патрубки выхлопа, установленные высоко в бампере, а также имитацию диффузора.

Прототип GR Yaris M Concept был оснащен новейшим 2-литровым двигателем Toyota, который, по слухам, получит и свежая GR Celica.

Его мощность не раскрывается, но ранние спекуляции говорили о том, что максимальная производительность этого ДВС может превысить отметку в 400 лошадиных сил. 

От новой «Селики» ждут также системы постоянного полного привода, а в качестве ориентировочной даты ее премьеры называют 2027 год.

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ИСТОЧНИК:BestCarWeb

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