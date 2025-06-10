Владелец Jeep Wrangler чуть не утонул, тестируя возможности внедорожника в преодолении бродов

Двое мужчин едва не утонули, когда испытывали внедорожник Jeep Wrangler в дисциплине преодоления бродов. Владелец машины и его компаньон были вынуждены забраться на крышу автомобиля, чтобы спасатели могли снять их с нее на вертолете.

Как пишет американская пресса, инцидент произошел в Штате Калифорния, где двое мужчин пытались проехать на Jeep Wrangler через реку Карсон, но в какой-то момент глубина оказалась настолько большой, что машина начала тонуть.

С неудачными тестировщиками все завершилось благополучно. Никто не пострадал. Чего не скажешь о самом внедорожнике.

После того, как его вытащили из воды, выяснилось, что машина полностью непригодна для использования и требует дорогостоящего ремонта и восстановления после затопления.

Напомним, Jeep заявляет, что его внедорожник Wrangler 4×4 способен преодолевать водные препятствия, глубина которых не превышает 762 мм.

Если не соблюсти эти условия, то машина может получить повреждения, которые не покрывает гарантия автопроизводителя.