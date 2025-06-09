Новый хардкорный внедорожник Kia может получить брутальный и властный вид

В конце пошлого года Kia представила новый пикап Tasman. Его брутально-агрессивный внешний вид произвел сенсацию, а за машиной выстроились большие очереди.

В итоге главный инженер Kia в Австралии получил от журналистов резонный вопрос: собирается ли компания выпустить на базе этого утилитарника внедорожник, на что был дан ответ – «через 3 года».

Графический дизайнер «Theottle», родом из Малайзии, полагает, что новинка корейского автопроизводителя, которую уже называют будущим конкурентом Toyota Land Cruiser Prado, получит брутальный и властный внешний облик.

Спекулятивный рендер нового внедорожника Kia на базе Tasman

Машина имеет шансы примерить агрессивный дизайн, который был опробован на пикапе Tasman, обзаведясь крупной решеткой радиатора с прямой сеткой и фарами по обеим сторонам, интегрированными в колесные арки.

Кузов автомобиля на рендерах выделяется мускулистыми линиями и квадратной компоновкой, а также С-образными фонарями сзади и внедорожными «покрышками», которые должны помогать ему конкурировать в области офф-роуда с Land Cruiser Prado и 4Runner от Toyota.

Спекулятивный рендер нового внедорожника Kia на базе Tasman

Никакие механические подробности об этом проекте, разумеется, пока не приводятся, но соплатформенный пикап Kia Tasman сегодня предлагают в зависимости от рынка сбыта как с бензиновым турбомотором, так и с турбодизелем.

Их мощность составляет 277 и 207 лошадиных сил соответственно, а в качестве трансмиссии покупателям предлагаются 6-ступенчатая механическая или восьмискоростная автоматическая коробки передач.