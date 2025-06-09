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Новый хардкорный внедорожник Kia может получить брутальный и властный вид

Текст: Алексей Шмидт
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Копия Kia Tasman SUV Black scaled 1

В конце пошлого года Kia представила новый пикап Tasman. Его брутально-агрессивный внешний вид произвел сенсацию, а за машиной выстроились большие очереди. 

В итоге главный инженер Kia в Австралии получил от журналистов резонный вопрос: собирается ли компания выпустить на базе этого утилитарника внедорожник, на что был дан ответ – «через 3 года».

Графический дизайнер «Theottle», родом из Малайзии, полагает, что новинка корейского автопроизводителя, которую уже называют будущим конкурентом Toyota Land Cruiser Prado, получит брутальный и властный внешний облик.

Theottle Kia Tasman SUV Front
Спекулятивный рендер нового внедорожника Kia на базе Tasman

Машина имеет шансы примерить агрессивный дизайн, который был опробован на пикапе Tasman, обзаведясь крупной решеткой радиатора с прямой сеткой и фарами по обеим сторонам, интегрированными в колесные арки. 

Кузов автомобиля на рендерах выделяется мускулистыми линиями и квадратной компоновкой, а также С-образными фонарями сзади и внедорожными «покрышками», которые должны помогать ему конкурировать в области офф-роуда с Land Cruiser Prado и 4Runner от Toyota.

Theottle Kia Tasman SUV Rear
Спекулятивный рендер нового внедорожника Kia на базе Tasman

Никакие механические подробности об этом проекте, разумеется, пока не приводятся, но соплатформенный пикап Kia Tasman сегодня предлагают в зависимости от рынка сбыта как с бензиновым турбомотором, так и с турбодизелем.

Их мощность составляет 277 и 207 лошадиных сил соответственно, а в качестве трансмиссии покупателям предлагаются 6-ступенчатая механическая или восьмискоростная автоматическая коробки передач.

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Фото:Соцсети, Theottle

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