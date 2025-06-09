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Грозный соперник Toyota Camry из Кореи вот-вот сменит имидж

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
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Седан Kia K5 появился в 2019 году, оказавшись идейной заменой популярной модели Optima. Автомобиль, конкурирующий на мировом рынке с Toyota Camry, пережил рестайлинг в 2023-м году, а теперь в «Киа» работают над его следующим поколением.

Накануне корейская дизайнерская студия «NYMammoth» пофантазировала на тему внешнего облика этой модели, подготовив ее реалистичные рендеры. По задумке авторов изображений, с переходом в свежую генерацию Kia K5 подвергнется серьезным переменам в экстерьере, которые свяжут ее с электрической линейкой моделей EV.

Выложенные в интернет спекулятивные рендеры демонстрируют внешний облик новой Kia K5, выполненный с отсылкой к электрокарам компании.

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Спекулятивный рендер нового поколения Kia K5

Концепция дизайна машины схода с младшим братом K4 и использует вертикальные фары на основе фирменной световой подписи «Starmap Lighting», что придает передней части автомобиля более престижный и современный вид в сравнении с предшественником. 

Фары нового K5, по слухам, будут оснащены проекционными светодиодными лампами, а дизайн решетки радиатора выполнят в стиле «Tiger Nose», который использует Kia на протяжении последних лет. 

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Слева – актуальный Kia K5, справа – рендер нового поколения этой модели

Другими интересными особенностями нового K5 могут стать новые наружные зеркала и потайные дверные ручки, ранее считавшиеся прерогативой исключительно премиальных моделей.

Как изменится механическая составляющая популярного среднеразмерного седана Kia пока неизвестно.

В Южной Корее актуальные K5 продают с 1,6-литровым турбомотором, 2-литровым «атмосферником», а также с двигателем, работающим на природном газе и в составе гибридной силовой установки. На рынке США K5 доступна также с 2,5-литровым бензиновым турбомотором. 

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Фото:NYMammoth/Youtube

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