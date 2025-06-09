Популярный минивэн Toyota превратился в «лучший маленький автодом в мире»

С момента прекращения выпуска модели Estima/Previa основным минивэном Toyota, который продается огромными тиражами, стала Sienna. Машина обладает превосходной вместимостью, но несмотря на это очень редко ложится в основу кемпер-проектов.

Исправить это допущение недавно взялась японская компания Small Vans Big World, специализирующаяся на переоборудовании машин в автодома. Более того, авторы этого проекта с гордостью называют его «лучшим маленьким кемпером на планете».

Toyota Sienna, переделанная в дом на колесах компанией Small Vans Big World

Автодом, построенный на базе модели Sienna, получил диван-кровать, шкафы, деревянный потолок со светодиодным освещением, а также большое количество мест для хранения.

Внутри машины уместилась даже барная стойка, включающая в себя маленький холодильник, переносную индукционную плиту и раковину.

Питание всей бытовой техники осуществляется от генератора и солнечной панели на 100 Вт, а также дополнительной батареи на 12 В.

Благодаря этому у путешественников будет возможность по ночам включать кондиционер, не заводя автомобиль и не беспокоясь о разрядке основного аккумулятора.

Раскладываемый диван-кровать внутри легко трансформируется в удобное место для сна для двух человек благодаря электрическому привожу. В конструкцию встроена лампа для чтения и порт для зарядки смартфонов.

Прием заказов на кемпер, построенный на базе Toyota Sienna, уже стартовал, но конкретная цена машины пока не объявлена. Обсуждать ее авторы этого проекта собираются только непосредственно с потенциальным клиентом.