В Таиланде превратили Toyota Hilux в неотличимую копию более дорогого пикапа Tundra

Владельцы пикапов Toyota Hilux, особенно в Азии, стремятся приукрасить свои машины различными аксессуарами или даже тюнинговать их, чтобы сделать более красивыми и производительными. Но тайская фирма «Icon Cars» пошла слегка иным путем.

На рынке Таиланда никогда не продавался адресованный США пикап Toyota Tundra, но для тех, кто всегда мечтал о такой машине, уже подготовлен собственный вариант.

Тюнеры подготовили для местного пикапа Hilux пакет доработок, который в корне меняет дизайн этой модели и превращает ее в визуальную копию Tundra.

Toyota Hilux, переделанный в Toyota Tundra

Единственное, что не меняется во внешности «Хайлакса» при трансформации в гораздо более крупный и дорогой заокеанский пикап – это его боковины. В остальном дизайн машины переживает модернизацию, причем радикальным образом.

Утилитарник получает по новому оформленную переднюю часть кузова, дополненную массивной решеткой радиатора. А сзади обзаводится скульптурной дверью багажника и современным светодиодным освещением.

Определить, что по дороге едет Hilux, а не Tundra, можно будет исключительно при ракурсе в профиль – более компактную модель выдуют не только уменьшенные размеры, но и непропорционально раздутые крылья.

Модернизация Hilux не ограничивается только кузовом. «Icon Cars» предлагает покупателям комплекта доработок для своих пикапов увеличить их дорожный просвет, а также внедорожные возможности.

При этом в агрегатную сторону машины тюнеры из Таиланда изменения вносить отказываются, поэтому под капотом Hilux, переделанных под Tundra, может стоять только стоковый 2,8-литровый 4-цилиндровый турбодизель.

Стоимость превращения Hilux в Tundra составляет 350 тысяч местных бат или почти 840 тысяч рублей. При этом в эту сумму не входят большие колесные диски и доработка подвески.

Что касается самого пикапа, то за «Хайлакс» в Таиланде просят от 584 тысяч до 1 миллиона 509 тысяч бат, что эквивалентно суммам в 1,4 – 3,6 миллиона рублей.