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Новый Nissan Patrol (Y63) застукали в ультра-агрессивной версии

Текст: Михаил Романченко
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В сентябре 2024 года Nissan представил новое поколение внедорожника Patrol. Автомобилю изменили дизайн и техническую часть, избавив от атмосферного мотора V8 в пользу более современного «наддувного» V6.

В предыдущей генерации у «Патрол» была «заряженная» версия Nismo для стран Персидского залива. И, похоже, она будет и у свежего поколения этой модели. 

На днях Nissan Patrol Nismo в кузове Y63 был застукан перед отгрузкой к ближневосточным дилерам. Судя по снимкам, машина заметно отличается от обычного внедорожника. 

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Новый Nissan Patrol Nismo Y63

Быстрая версия «Патрола» получила более объемную решетку радиатора с красными полосами по бокам, декоративные молдинги, а также широкую «губу» бампера.

Красные акценты появятся и на других частях кузова, в том числе на боковых юбках и заднем бампере, которому дополнительно достанется фальшивый диффузор. Дополнят образ «заряженного» рамного внедорожника шильдики с названием версии Nismo и собственные колесные диски.

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Ранее старший вице-президент Nissan по глобальному дизайну Альфонсо Албайс в шутку заявлял, что внешний облик свежего Patrol Nismo настолько агрессивный, что не дает ему спать по ночам. 

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О технической части нового «Патрола Нисмо» пока ничего неизвестно. Обычный Patrol седьмого поколения получил 3,5-литровый бензиновый мотор V6 с двумя турбинами мощностью 425 лошадиных сил.

Очевидно, что заявленный как «горячий» вариант Patrol Nismo получит улучшенную производительность в сравнении со своей простой версией.

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