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Старый «безумный» кроссовер BMW X5 E53 с большим пробегом хотят продать за 2,6 млн рублей

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
BMW X5 The Beast 1 copy

Онлайн доска «eBay» пополнилась необычным объявлением. Владелец из Великобритании предлагает приобрести у него BMW двадцатилетней давности, который выглядит так, будто недавно принимал участие в съемках фильма «Безумный Макс».

Все потому, что оригинальный X5 E53, дебют которого состоялся 26 лет назад, был переделан в уникальную машину. 

Первое, что привлекает внимание в это проекте – новая передняя часть кузова со странным профилем, напоминающим «бизона». Решетку радиатора машины передвинули выше обычного, а капот получил выпуклости, придающий носу «Икс пятого» анималистический вид. 

BMW X5 The Beast 2 copy

Чтобы соответствовать эффектному капоту, авторы машины добавили ему в пару специальные стекловолоконные расширители крыльев, плавно интегрированные в двери и бамперы, а также текстурную краску Raptor.

Еще одна изюминка автомобиля – 18-дюймовые колесные диски от компании KMC, обутые в 33-дюймовые покрышки для бездорожья. Они сочетаются с лифт-комплектом и защитной трубой спереди, придавая баварскому кроссоверу вид, напоминающий самые хардкорные внедорожники. 

BMW X5 The Beast 3

Под капотом автомобиля находится оригинальный 4,8-литровый мотор V8, выдающий 355 лошадиных сил мощности. Благодаря перепрограммированию его ЭБУ его производительность удалось увеличить до почти 400 «сил».

Штатная пневмоподвеска удалена и заменена фиксированными пружинами, опускающими переднюю часть кроссовера на 65 мм, а заднюю на 50 мм. Во всех четырех углах машины красуются тормоза Brembo, а кастомный выхлоп добавляет ей грозный звук.

BMW X5 The Beast 4 1

Несмотря на внешний вид, X5 не стоял в гараже, а эксплуатировался как автомобиль на повседневку. Машина проехала более 160 тысяч километров и имеет большую историю обслуживания. 

BMW X5 The Beast 7

Несмотря на возраст и пройденный километраж цена кроссовера впечатляет. За автомобиль просят 24 тысячи 950 фунтов стерлингов или 2 миллиона 650 тысяч рублей. 

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Фото:Custombeast / eBay
ИСТОЧНИК:eBay

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