Культовый японский автомобильный бренд хочет вернуть легендарную высокопроизводительную модель

В 90-х и начале 2000-х годов Subaru доминировала в чемпионате мира по ралли. Под управлением таких гонщиков как Колин Макрей и Ричард Бернс Subaru завоевала шесть титулов в WRC и личном зачете с 1995 по 2003 год, закрепив за Impreza WRX STI статус легендарной модели.

Автомобиль стал настоящим хитом и оставался в производстве вплоть до 2021 года, но затем был снят с конвейера. И, как оказалось недавно, не навсегда.

Недавно Subaru намекнула на возвращение WRX STI. Тизер некоего автомобиля был показан японской прессе. Местные журналисты полагают, что речь идет именно о той модели, которую ждут фанаты Subaru.

Ожидается, что новый WRX STI будет эффективным образом использовать самые последние разработки Subaru и получит более современный дизайн.

Впрочем, официальных подтверждений того, что глобальное возрождение WRX STI состоится, пока нет.

На тизере машины (изображение выше) показан автомобиль со спортивным силуэтом, рельефным капотом, фарами в стиле нового Forester, а также компактной решеткой радиатора с хромированной сеткой внутри.

Если проекту действительно будет дан «зеленый свет», то новый WRX STI может появиться в продаже уже в ближайшие несколько лет.