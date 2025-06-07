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Новый прочный внедорожник Kia хочет обскакать Toyota Land Cruiser Prado

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
Kia Tasman SUV Render Theophilus Chin main

Недавно Kia начала продажи нового рамного пикапа Tasman, который тут же стал бестселлером. Это явление заставило руководство корейского бренда задуматься о том, чтобы выпустить на его основе внедорожник, который по своему формату будет походить на Toyota Land Cruiser Prado и Toyota 4Runner.

Руководство австралийского офиса «Киа» уже подтвердило, что такой автомобиль может появиться до 2029 года.

Как он будет выглядеть недавно представил малайзийский независимый дизайнер «Theottle», выложивший в интернет первые рендеры нового внедорожника Kia.

Kia Tasman SUV Render Theophilus Chin 1s
Неофициальный рендер нового рамного внедорожника Kia

Цифровой дизайнер наделил новый рамный вездеход корейского автопроизводителя той же внешностью, что и уже продающийся пикап, но с рядом доработок. Передняя часть кузова внедорожника повторила оформление «передка» Tasman, но вплоть до центральной стойки.

Дальше машине на рендерах оказались положены другие двери с ручками, выстроенными в широкую пластиковую облицовку задних крыльев, а также закрытая корма, место грузового отсека в которой занимает багажник. 

Kia Tasman SUV Render Theophilus Chin 2s
Неофициальный рендер нового рамного внедорожника Kia

Дополняют образ «проходимца» внедорожные покрышки и рейлинги на крыше, расположенные сразу за люком. 

Механику внедорожник на базе Tasman с большой долей вероятности унаследует у пикапа. Тот, напомним, предлагается с 2,5-литровым бензиновым турбомотором на 281 л.с., а также с 2,2-литровым турбодизелем, развивающим 210 «сил».

Помогает им МКПП или 8-скоростная автоматическая трансмиссия, а также система заднего или полного привода в зависимости от комплектации и пакета опций. 

Если машина действительно появится, то точно окажется дешевле как Toyota Land Cruiser Prado, так и Ford Everest, чем способна отобрать у этих бестселлеров немалую долю покупателей.

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Фото:Theottle

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