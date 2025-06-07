Новый прочный внедорожник Kia хочет обскакать Toyota Land Cruiser Prado

Недавно Kia начала продажи нового рамного пикапа Tasman, который тут же стал бестселлером. Это явление заставило руководство корейского бренда задуматься о том, чтобы выпустить на его основе внедорожник, который по своему формату будет походить на Toyota Land Cruiser Prado и Toyota 4Runner.

Руководство австралийского офиса «Киа» уже подтвердило, что такой автомобиль может появиться до 2029 года.

Как он будет выглядеть недавно представил малайзийский независимый дизайнер «Theottle», выложивший в интернет первые рендеры нового внедорожника Kia.

Неофициальный рендер нового рамного внедорожника Kia

Цифровой дизайнер наделил новый рамный вездеход корейского автопроизводителя той же внешностью, что и уже продающийся пикап, но с рядом доработок. Передняя часть кузова внедорожника повторила оформление «передка» Tasman, но вплоть до центральной стойки.

Дальше машине на рендерах оказались положены другие двери с ручками, выстроенными в широкую пластиковую облицовку задних крыльев, а также закрытая корма, место грузового отсека в которой занимает багажник.

Неофициальный рендер нового рамного внедорожника Kia

Дополняют образ «проходимца» внедорожные покрышки и рейлинги на крыше, расположенные сразу за люком.

Механику внедорожник на базе Tasman с большой долей вероятности унаследует у пикапа. Тот, напомним, предлагается с 2,5-литровым бензиновым турбомотором на 281 л.с., а также с 2,2-литровым турбодизелем, развивающим 210 «сил».

Помогает им МКПП или 8-скоростная автоматическая трансмиссия, а также система заднего или полного привода в зависимости от комплектации и пакета опций.

Если машина действительно появится, то точно окажется дешевле как Toyota Land Cruiser Prado, так и Ford Everest, чем способна отобрать у этих бестселлеров немалую долю покупателей.