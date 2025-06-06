20 лет назад Honda представила лучший автомобиль для собачников

Домашние животные для многих людей являются частью семьи. В зависимости от типа и размера питомца их перевозка на машине может быть проще или сложнее.

Не так давно компания Chery представила субкомпактный кроссовер Jaecoo J5, заявленный как «дружественный к домашним животным». В нем по словам китайского автопроизводителя используются антибактериальные материалы, легкоочищаемая обивка и оптимизированная система климат-контроля для уменьшения количества шерсти в салоне.

Концепт-кар Honda WOW

Но в далеком 2005 году Honda показала прототип, который оказался на шаг впереди этого «поднебесного» автомобиля с точки зрения комфорта перевозки животных. Машину назвали Honda WOW (Wonderful Open-hearted Wagon).

Странное имя никак не описывало главное назначение этого просторного минивэна, но он был спроектирован специально для того, чтобы в нем было удобно возить домашних питомцев, в частности собак.

При длине кузова в 3,9-метра и колесной базе в 2,7-метра машина обладала раздвижными дверями и полостью в передней панели, похожей на перчаточный ящик. Внутри него была реализована мягкая обивка, чтобы расположившемуся внутри домашнему животному было удобно ехать на дальние расстояния.

За счет позиционирования этой выемки инженерам «Хонды» удалось максимальным образом избавить домашних питомцев от тряски при езде по неровным дорогам и укачивания, а также предусмотреть для них отдельный воздуховод.

Дополнительные выдвижные ящики предусмотрели и сзади, а абсолютно ровный и низкий пол и сиденья с открытой конструкцией кресел позволяли легко доставать животных из салона машины.

Кроме того, автомобилю достались специальные легкочистящиеся материалы обивки.

К сожалению, Honda WOW так и не отправился в серию, хотя мог оказаться очень популярным для собачников.

Впрочем, впоследствии часть его решений были применены в спецверсиях модели Element, которому в определенный момент даже присвоили звание «Идеального автомобиля для собак».