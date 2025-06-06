Альтернативный Renault Duster представят 10 июля

Компания Renault определилась с датой официальной премьеры своего нового кроссовера, который будет построен на той же платформе, что и бестселлер Duster. Машина с именем Boreal обещает дебютировать уже совсем скоро – 10 июля 2025 года.

Запуск вседорожника состоится в Латинской Америке, а затем «паркетник» выберется за ее пределы появившись в продаже в еще 70 странах мира.

Renault Boreal должен получить собственный внешний облик, который будет отличаться как от Duster, так и от более крупного кроссовера Bigster.

Спекулятивный рендер нового Renault Boreal

Двигатели «Бореаль» позаимствует у своих собратьев, унаследовав у них 1,3-литровый турбомотор, генерирующий максимальную мощность в 167 лошадиных сил. Кроме него машину предложат с более производительным мягким-гибридным силовым агрегатом.

Как будет выглядеть салон новинки Renault пока загадка. Впрочем, ходят слухи, что автомобиль получит планировку салона и оснащение, идентичное «Дастеру».

В арсенал Boreal должны войти мультимедийная система с 10,1-дюймовым экраном, 7 или 10-дюймовая цифровая комбинация приборов, беспроводная зарядка для смартфонов, панорамный люк в крыше, 2-зонный климат-контроль, электропривод передних кресел, система электронного контроля устойчивости, а также системы ABS и EBD.

В Южной Америке продажи Renault Boreal начнутся до конца года, но на экспортных рынках машина появится не раньше 2026-го.