ДомойАвтоновости сегодняЗнаменитый спортивный автомобиль Toyota исчезнет и вернется совсем другим

Знаменитый спортивный автомобиль Toyota исчезнет и вернется совсем другим

Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения
1

История спортивного автомобиля Toyota Supra началась еще в конце 70-х. В начале 2000-х машину сняли с производства, но затем была возрождена в 2019-м, оказавшись родственницей BMW Z4. В ближайшем будущем спорт-купе предстоит вновь исчезнуть, чтобы затем воскреснуть в совершенно ином внешнем и техническом виде.

Японские СМИ сообщают о планах прекратить выпуск Supra в ближайшие годы. Но дожидаться следующего поколения этой модели, по слухам, придется недолго. Следующая итерация знаменитого японского спортивного купе появится уже через пару лет будет построена без участия BMW.

2
Неофициальный рендер новой Toyota Supra 2027

От будущей «Супры» ждут совершенно нового внешнего облика, который должен заметным образом отличиться от нынешнего автомобиля. Но еще важнее, что произойдет с ее механической частью. 

Инсайдеры предполагают, что под капотом автомобиля расположится совершенно новый 2-литровый рядный 4-цилиндровый двигатель Toyota, который разрабатывается совместными усилиями «Тойоты», «Субару» и «Мазды».

1920 fe 001 1
Актуальная Toyota Supra Final Edition

Мотор, скорее всего, каким-то образом будет электрифицирован, чтобы соответствовать современной экологичной повестке.

В качестве альтернативы для него называют 3-литровую рядную «шестерку» BMW, но вероятность его появления с выходом из проекта баварцев сводится практически к нулю. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Response, Toyota

Читайте также:

Последние новости:

Маленький одноместный японский хэтчбек, который захотят купить во...

Бюджетный кроссовер Honda научили превращаться в Jeep из...

Недорогая альтернатива минивэна Nissan Serena примерит гибридный двигатель

Назван старый Lexus, который «укатает» по пробегу все...

Владельцы Hyundai Palisade жалуются, что их машины скользят...

Культовый Ferrari подвергся «колхозному тюнингу» и возмутил фанатов

Маленький, но очень шустрый автомобиль Toyota появится уже...

Новый внедорожный пикап Hyundai на базе GM может...

Nissan запатентовал загадочный седан: он может оказаться новой...

Новый Jeep Commander поменяет дизайн и разживется экономичным...

Популярный корейский кроссовер Hyundai Tucson не узнают в...

Hyundai Palisade для бездорожья показался вживую на дорогах...

Самый качественный лифтбэк Китая завезли в Россию: что...

Высокопроизводительный кроссовер Mitsubishi Outlander Ralliart мощностью 300 л.с....

У популярного недорогого кроссовера Toyota в Японии появились...

Самый большой кроссовер Kia выехал на тесты

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+