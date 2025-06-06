Знаменитый спортивный автомобиль Toyota исчезнет и вернется совсем другим

История спортивного автомобиля Toyota Supra началась еще в конце 70-х. В начале 2000-х машину сняли с производства, но затем была возрождена в 2019-м, оказавшись родственницей BMW Z4. В ближайшем будущем спорт-купе предстоит вновь исчезнуть, чтобы затем воскреснуть в совершенно ином внешнем и техническом виде.

Японские СМИ сообщают о планах прекратить выпуск Supra в ближайшие годы. Но дожидаться следующего поколения этой модели, по слухам, придется недолго. Следующая итерация знаменитого японского спортивного купе появится уже через пару лет будет построена без участия BMW.

Неофициальный рендер новой Toyota Supra 2027

От будущей «Супры» ждут совершенно нового внешнего облика, который должен заметным образом отличиться от нынешнего автомобиля. Но еще важнее, что произойдет с ее механической частью.

Инсайдеры предполагают, что под капотом автомобиля расположится совершенно новый 2-литровый рядный 4-цилиндровый двигатель Toyota, который разрабатывается совместными усилиями «Тойоты», «Субару» и «Мазды».

Актуальная Toyota Supra Final Edition

Мотор, скорее всего, каким-то образом будет электрифицирован, чтобы соответствовать современной экологичной повестке.

В качестве альтернативы для него называют 3-литровую рядную «шестерку» BMW, но вероятность его появления с выходом из проекта баварцев сводится практически к нулю.