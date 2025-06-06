Недорогая альтернатива минивэна Nissan Serena примерит гибридный двигатель

Nissan активно расширяет линейку гибридных автомобилей e-Power. Одним из его очередных представителей вскоре должен стать популярный в Японии кей-кар Roox, который считается уменьшенной версией флагманского минивэна Serena.

Испытания гибридного Nissan Roox уже стартовали. Недавно машину заметили на тестах на дорогах Японии. Ожидается, что премьера автомобиля состоится в этом году.

Напомним, актуальное, третье по счету поколение Nissan Roox было представлено в начале 2020 года. Микровэн получил дизайн, роднящий его с флагманским минивэном Serena.

Слева – Nissan Serena, справа – тестовый прототип нового Nissan Roox

Автомобилю досталась аналогичная горизонтальная решетка радиатора V-Motion с двухцветным вариантом окраски, а также схожие фары. При этом машина гораздо компактнее своего дорого аналога. Ее длина составляет всего 3,4-метра, что отправляет этот вэн в популярный на японском рынке сегмент кей-каров.

Roox позиционируется как бюджетник. Внутри машина оснащена 4,2-дюймовым полноцветным дисплеем с традиционными приборами и 9-дюймовым экраном мультимедийной системы.

Благодаря колесной базе в 2,5-метра в салоне может разместиться до четырех человек и даже останется место для негабаритного багажа.

Прототип нового Nissan Roox

По информации японских СМИ, с обновлением этот микровэн приобретет гибридную силовую установку, основанную на 0,66-литровом 3-цилиндровом бензиновом двигателе. Помогать ему будет электромотор и аккумуляторная батарея. Максимальная выходная мощность системы составит 64 лошадиные силы.

Реформенный Roox с рестайлингом может обзавестись новым дизайном и расширенным техническим оснащением. Премьеру автомобиля ждут уже в этом году.