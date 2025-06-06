Владельцы Hyundai Palisade жалуются, что их машины скользят на кочках и не останавливаются, когда нужно

Кроссовер Palisade является одной из самых важных моделей для Hyundai на рынке США. По продажам флагман SUV-линейки корейского автопроизводителя входит в ТОП-4, уступая лишь таким бестселлерам как Tucson, Elantra и Santa Fe.

Но именно в Штатах владельцы «Палисейдов» стали все чаще жаловаться на свои машины. Более того, они подали против «Хендэ» иск в суд, требуя возмещения ущерба.

В иске, направленном в Окружной суд США по Центральному округу Калифорнии, говорится, что системы ABS и контроля тяги в Hyundai Palisade 2023-2025 годов неисправны.

Hyundai Palisade 2023-2025

Владельцы жалуются, что их машины не могут правильным образом считывать скорость вращения колес при торможениях на неровном дорожном покрытии, к примеру на кочках, что вызывает так называемое «проскальзывание» тормозов и удлиненному тормозному пути.

Истцы утверждают, что в Hyundai знали об этом дефекте еще во время предсерийных тестов машины и получили множество ранних жалоб на него от своих клиентов (в 2023 году), но проигнорировали этим проблемы.

Пострадавшие запросили суд присяжных и добиваются возмещения ущерба и реституции за предполагаемый дефект.

В Hyundai пока публично не отреагировали на претензии, и, скорее всего, продолжит хранить молчание до окончания судебных тяжб.