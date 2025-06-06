Культовый Ferrari подвергся «колхозному тюнингу» и возмутил фанатов

Ferrari 512 TR, разработанный Pininfarina, считается одним из самых статусных автомобилей из Маранелло, завоевавших это звание благодаря своему дизайну и производительности.
Не так давно на дорогах было обнаружено нечто близкое по экстерьеру к этому суперкара, но модернизированное несуразным образом, что вызвало возмущение фанатов итальянской компании.
На снимках, опубликованных на форуме «Reddit», показан автомобиль Ferrari, похожий на 512 TR.
Дизайн классического суперкара был испорчен максимально нелепыми тюнинг-решениями, такими как дешевые колесные диски, отличающиеся от оригинальных другим цветом, верхней частью автомобиля, выкрашенной в черный цвет и нарушающей пропорции машины. Но дальше все выглядит еще хуже.
Массивное антикрыло, установленное сзади, не принадлежит 512 TR и, похоже, взято из каталога деталей Koenigsegg, а дверные панели и боковые воздухозаборники и вовсе заставляют задуматься, это оригинальный Ferrari или его дешевая реплика.
Настоящий 512 TR славился пятью горизонтальными полосами, проходящими вдоль каждой двери. У этого суперкара их нет. Вместо них он использует более простые двери и воздухозаборники, выкрашенные в черный цвет.
Фанаты Ferrari утверждают, что это не поддельный 512 TR. Его пробили по номерам и выяснили, что машина сошла с конвейера в 1992 году и была зарегистрирована в Италии.
Ее 4,9-литровый оппозитный мотор все еще на месте, а это значит, что автомобиль может выглядеть как дешевая реплика, но ехать будет как настоящий «Феррари». И это, пожалуй, единственная хорошая новость для поклонников итальянской компании, которые разносят владельца машины и его вкус в комментариях в пух и прах.