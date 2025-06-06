Культовый Ferrari подвергся «колхозному тюнингу» и возмутил фанатов

Ferrari 512 TR, разработанный Pininfarina, считается одним из самых статусных автомобилей из Маранелло, завоевавших это звание благодаря своему дизайну и производительности.

Не так давно на дорогах было обнаружено нечто близкое по экстерьеру к этому суперкара, но модернизированное несуразным образом, что вызвало возмущение фанатов итальянской компании.

На снимках, опубликованных на форуме «Reddit», показан автомобиль Ferrari, похожий на 512 TR.

Ferrari 512 TR в неудачном тюнинге

Дизайн классического суперкара был испорчен максимально нелепыми тюнинг-решениями, такими как дешевые колесные диски, отличающиеся от оригинальных другим цветом, верхней частью автомобиля, выкрашенной в черный цвет и нарушающей пропорции машины. Но дальше все выглядит еще хуже.

Массивное антикрыло, установленное сзади, не принадлежит 512 TR и, похоже, взято из каталога деталей Koenigsegg, а дверные панели и боковые воздухозаборники и вовсе заставляют задуматься, это оригинальный Ferrari или его дешевая реплика.

Настоящий 512 TR славился пятью горизонтальными полосами, проходящими вдоль каждой двери. У этого суперкара их нет. Вместо них он использует более простые двери и воздухозаборники, выкрашенные в черный цвет.

Фанаты Ferrari утверждают, что это не поддельный 512 TR. Его пробили по номерам и выяснили, что машина сошла с конвейера в 1992 году и была зарегистрирована в Италии.

Ее 4,9-литровый оппозитный мотор все еще на месте, а это значит, что автомобиль может выглядеть как дешевая реплика, но ехать будет как настоящий «Феррари». И это, пожалуй, единственная хорошая новость для поклонников итальянской компании, которые разносят владельца машины и его вкус в комментариях в пух и прах.