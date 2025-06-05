Маленький, но очень шустрый автомобиль Toyota появится уже совсем скоро

Появившись в 70-х годах прошлого столетия хэтчбек Toyota Starlet просуществовал до конца 90-х, но затем покинул модельную линейку японского автопроизводителя на долгий срок. С недавнего времени ходят слухи, что в «Тойоте» хотят воскресить этот хэтчбек в современном внешнем и техническом виде.

Японский журнал «BestCarWeb» ожидает, что возрожденный Starlet будет включен в линейку спортивного суббренда Toyota GR (Gazoo Racing). 5-дверку хотят спроектировать на архитектуре GA-B.

Длина хэтчбека составит 3,8-метра, ширина 1,7-метра, а высота – 1,5-метра. Колесная база должна оказаться равна 2,5-метрам.

Неофициальный рендер нового Toyota GR Starlet (BestCarWeb)

Автомобилю прочат необычные округлые дневные ходовые огни, капот с воздухозаборником сбоку и воздуховод в крыше, а также глянцевую пластиковую облицовку колесных арок.

Довершить образ новой компактной «зажигалки» должны колесные диски уникального дизайна, за которыми расположатся красные тормозные суппорты.

Механически новый Starlet должен удивить своим 1,3-литровым турбированным 3-цилиндровым мотором.

Его мощность пока под вопросом, но уже известно, что в паре с двигателем будет трудиться только 6-скоростная механическая коробка передач.

Запуск нового Toyota GR Starlet запланирован на 2026 год. Машина должна навязать конкуренцию реформенному Suzuki Swift Sport, премьера которого состоится в том же году.