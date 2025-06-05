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Новый внедорожный пикап Hyundai на базе GM может примерить внешность Palisade. Изображения

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
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По слухам, Hyundai и General Motors изучают потенциальные перспективы партнерства. Южнокорейский автопроизводитель может заполучить американские пикапы, но взамен отдать свои электрические фургоны.

Сегодня в линейку пикапов Hyundai входит лишь одна модель – компактный Santa Cruz, построенный на платформе кроссовера Tucson. Его сложно назвать полноценным «утилитарником».

Если соглашение между «Хендэ» и «Дженерал Моторс» будет заключено, то модельная линейка корейской компании разживется настоящим рамным пикапом, которого в ней никогда не было.

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Спекулятивный рендер нового пикапа Hyundai на базе GM

Концепцию такого автомобиля на днях продемонстрировал бразильский цифровой художник Клебер Сильва из «KDesign AG».

Новый пикап Hyundai, построенный на базе General Motors, воссоздали с помощью компьютерной графики на базе Chevrolet Colorado или Silverado. При этом его внешность и интерьер было решено оформить в стиле флагманского кроссовера корейского автопроизводителя – Palisade. 

Автомобиль щеголяет передней частью, выполненной в стиле «Палисейда», продолжающейся вплоть до задней стойки, за которой следует не традиционный закрытый багажник, а грузовая платформа. 

virtual hyundai palisade pickup truck looks ready for anything thanks to digital gm input 1 1

Внедорожности машине, показанной на рендерах, добавляют массивные колесные диски, которые автор изображений обул в «зубастые» шины. А приделанная к переднему бамперу дуга безопасности для защиты радиатора, широкие накладки на крыльях из пластика и подножки для упрощения доступа внутрь завершают картину автомобиля, буквально созданного для офф-роуда.

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Интерьер пикапа выглядит таким же, как во вседорожникe Palisade, обладая сдвоенным экраном мультимедийной системы и цифровой комбинации приборов, а также широким центральным подлокотником и 4-спицевым мультирулем. 

Какой может оказаться техника гипотетически вероятной машины пока сказать сложно. Использование платформы GM вряд ли даст возможность Hyundai установить в свой пикап новый 3,5-литровый V6, положенный актуальному Palisade, поэтому машине с большой долей вероятности придется довольствоваться одним из двигателей General Motors.

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Фото:KDesignAG/Behance

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