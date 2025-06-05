Новый внедорожный пикап Hyundai на базе GM может примерить внешность Palisade. Изображения

По слухам, Hyundai и General Motors изучают потенциальные перспективы партнерства. Южнокорейский автопроизводитель может заполучить американские пикапы, но взамен отдать свои электрические фургоны.
Сегодня в линейку пикапов Hyundai входит лишь одна модель – компактный Santa Cruz, построенный на платформе кроссовера Tucson. Его сложно назвать полноценным «утилитарником».
Если соглашение между «Хендэ» и «Дженерал Моторс» будет заключено, то модельная линейка корейской компании разживется настоящим рамным пикапом, которого в ней никогда не было.
Концепцию такого автомобиля на днях продемонстрировал бразильский цифровой художник Клебер Сильва из «KDesign AG».
Новый пикап Hyundai, построенный на базе General Motors, воссоздали с помощью компьютерной графики на базе Chevrolet Colorado или Silverado. При этом его внешность и интерьер было решено оформить в стиле флагманского кроссовера корейского автопроизводителя – Palisade.
Автомобиль щеголяет передней частью, выполненной в стиле «Палисейда», продолжающейся вплоть до задней стойки, за которой следует не традиционный закрытый багажник, а грузовая платформа.
Внедорожности машине, показанной на рендерах, добавляют массивные колесные диски, которые автор изображений обул в «зубастые» шины. А приделанная к переднему бамперу дуга безопасности для защиты радиатора, широкие накладки на крыльях из пластика и подножки для упрощения доступа внутрь завершают картину автомобиля, буквально созданного для офф-роуда.
Интерьер пикапа выглядит таким же, как во вседорожникe Palisade, обладая сдвоенным экраном мультимедийной системы и цифровой комбинации приборов, а также широким центральным подлокотником и 4-спицевым мультирулем.
Какой может оказаться техника гипотетически вероятной машины пока сказать сложно. Использование платформы GM вряд ли даст возможность Hyundai установить в свой пикап новый 3,5-литровый V6, положенный актуальному Palisade, поэтому машине с большой долей вероятности придется довольствоваться одним из двигателей General Motors.