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Nissan запатентовал загадочный седан: он может оказаться новой Sentra или Altima

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
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Несмотря на то, что сейчас Nissan находится далеко не в лучшем финансовом положении, японский автопроизводитель продолжает активно расширять свою актуальную модельную линейку и готовить новые модели. Анонс нескольких из них уже состоялся, но пока без названий и подробностей.

На днях во Всемирном агентстве по вопросам интеллектуальной собственности (WIPO) были обнаружены патентные изображения некоего загадочного седана Nissan, которого сейчас нет в модельной гамме компании.

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Патентные изображения нового седана Nissan

Патент на дизайн был подан в Китае и опубликован сравнительно недавно. Его регистрация датирована 9 мая этого года. 

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По очертаниям кузова на картинках машина напоминает одну из новых 4-дверок Nissan, которые автопроизводитель из Японии анонсировал в апреле (заглавное фото).

Автомобиль повторяет в деталях один из будущих новых седанов компании, которым может оказаться следующее поколение Sentra или Altima.

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Истинный масштаб реального автомобиля по патентным чертежам пока понять сложно, но по крайней мере сейчас машина выглядит слишком длинной, чтобы оказаться новой «Сентрой» и слишком короткой для того, чтобы быть свежей «Алтимой». 

Общая форма седана намекает на то, что это представительский седан, но какой именно можно будет узнать ближе к концу этого года, когда Nissan расщедрится на подробности. 

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Фото:Nissan, WIPO

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