Nissan запатентовал загадочный седан: он может оказаться новой Sentra или Altima

Несмотря на то, что сейчас Nissan находится далеко не в лучшем финансовом положении, японский автопроизводитель продолжает активно расширять свою актуальную модельную линейку и готовить новые модели. Анонс нескольких из них уже состоялся, но пока без названий и подробностей.

На днях во Всемирном агентстве по вопросам интеллектуальной собственности (WIPO) были обнаружены патентные изображения некоего загадочного седана Nissan, которого сейчас нет в модельной гамме компании.

Патентные изображения нового седана Nissan

Патент на дизайн был подан в Китае и опубликован сравнительно недавно. Его регистрация датирована 9 мая этого года.

По очертаниям кузова на картинках машина напоминает одну из новых 4-дверок Nissan, которые автопроизводитель из Японии анонсировал в апреле (заглавное фото).

Автомобиль повторяет в деталях один из будущих новых седанов компании, которым может оказаться следующее поколение Sentra или Altima.

Истинный масштаб реального автомобиля по патентным чертежам пока понять сложно, но по крайней мере сейчас машина выглядит слишком длинной, чтобы оказаться новой «Сентрой» и слишком короткой для того, чтобы быть свежей «Алтимой».

Общая форма седана намекает на то, что это представительский седан, но какой именно можно будет узнать ближе к концу этого года, когда Nissan расщедрится на подробности.