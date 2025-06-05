ДомойАвтоновости сегодняНовый Jeep Commander поменяет дизайн и разживется экономичным двигателем

Новый Jeep Commander поменяет дизайн и разживется экономичным двигателем

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
Снимок экрана 2025 06 05 в 16.09.16

Актуальный Jeep Commander продается в латинской Америке с 2021 года. Машина представляет собой брата модели Compass и выпускается на заводе в Бразилии.

Сейчас этот вседорожник ожидает первого рестайлинга, обещающего ему изменения не только в экстерьере и интерьере, но и в технике.

view07commanderlongitudebilletsilver.jpg
Актуальный Jeep Commander

Цифровой дизайнер из Южной Америки Клебер Силва (KDesignAG) уверен, что знает как будет выглядеть реформенный Commander.

Художник опубликовал серию рендеров этой модели, на которых показал возможный дизайн этого 7-местного кроссовера.

Если верить неофициальным изображениям, новый «Командер» не будет следовать экстремальному пути в экстерьере. Машина сохранит актуальную форму своих фар и задних фонарей, а все перемены в них ограничатся иным расположением светодиодов и внутренней графикой. 

джим коммандер 2026
Неофициальные рендеры нового Jeep Commander

Самое большое новшество ждет передний бампер, который сменит конструкцию, а также решетку радиатора с новой внутренней сеткой. Кроме того, автомобилю обещают новые колесные диски.

А вот что точно поменяется в этой модели, так это техника. Кроссовер станет гибридом, но, скорее всего «мягким». Машине будет положен 1,3-литровый турбомотор T270, который развивает 176 лошадиных сил. Снизить его расход поможет электрическая система в виде 48-вольтового стартер-генератора. 

Планетарная автоматическая трансмиссия, скорее всего, будет заменена 6-диапазонным роботом с двумя сцеплениями e-DCT. 

Презентация нового Jeep Commander состоится осенью этого года, а продажи машины начнутся в первой половине следующего. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:KDesignAG/Behance, Jeep

Читайте также:

Последние новости:

Популярный корейский кроссовер Hyundai Tucson не узнают в...

Hyundai Palisade для бездорожья показался вживую на дорогах...

Самый качественный лифтбэк Китая завезли в Россию: что...

Высокопроизводительный кроссовер Mitsubishi Outlander Ralliart мощностью 300 л.с....

У популярного недорогого кроссовера Toyota в Японии появились...

Самый большой кроссовер Kia выехал на тесты

У Toyota есть завод, который производит только музыку...

Suzuki S-Press не может ездить по бездорожью, но...

Новую «Буханку» от «УАЗа» продают в Германии за...

Лучший автомобиль прошлого года в Японии превратили в...

Детали новых Lada запатентованы «АвтоВАЗом»

Новый Suzuki Swift Sport удивит мощностью и управляемостью

Практичный рамный вездеход Mitsubishi сделали еще лучше

Suzuki выпустит новый семейный минивэн дешевле миллиона рублей

Практичный бюджетный автомобиль Suzuki, которому не страшно сложное...

Купе-кроссовер Toyota Harrier обещает оказаться лучше нового RAV4

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+