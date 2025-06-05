Новый Jeep Commander поменяет дизайн и разживется экономичным двигателем

Актуальный Jeep Commander продается в латинской Америке с 2021 года. Машина представляет собой брата модели Compass и выпускается на заводе в Бразилии.
Сейчас этот вседорожник ожидает первого рестайлинга, обещающего ему изменения не только в экстерьере и интерьере, но и в технике.
Цифровой дизайнер из Южной Америки Клебер Силва (KDesignAG) уверен, что знает как будет выглядеть реформенный Commander.
Художник опубликовал серию рендеров этой модели, на которых показал возможный дизайн этого 7-местного кроссовера.
Если верить неофициальным изображениям, новый «Командер» не будет следовать экстремальному пути в экстерьере. Машина сохранит актуальную форму своих фар и задних фонарей, а все перемены в них ограничатся иным расположением светодиодов и внутренней графикой.
Самое большое новшество ждет передний бампер, который сменит конструкцию, а также решетку радиатора с новой внутренней сеткой. Кроме того, автомобилю обещают новые колесные диски.
А вот что точно поменяется в этой модели, так это техника. Кроссовер станет гибридом, но, скорее всего «мягким». Машине будет положен 1,3-литровый турбомотор T270, который развивает 176 лошадиных сил. Снизить его расход поможет электрическая система в виде 48-вольтового стартер-генератора.
Планетарная автоматическая трансмиссия, скорее всего, будет заменена 6-диапазонным роботом с двумя сцеплениями e-DCT.
Презентация нового Jeep Commander состоится осенью этого года, а продажи машины начнутся в первой половине следующего.