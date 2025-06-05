Новый Jeep Commander поменяет дизайн и разживется экономичным двигателем

Актуальный Jeep Commander продается в латинской Америке с 2021 года. Машина представляет собой брата модели Compass и выпускается на заводе в Бразилии.

Сейчас этот вседорожник ожидает первого рестайлинга, обещающего ему изменения не только в экстерьере и интерьере, но и в технике.

Актуальный Jeep Commander

Цифровой дизайнер из Южной Америки Клебер Силва (KDesignAG) уверен, что знает как будет выглядеть реформенный Commander.

Художник опубликовал серию рендеров этой модели, на которых показал возможный дизайн этого 7-местного кроссовера.

Если верить неофициальным изображениям, новый «Командер» не будет следовать экстремальному пути в экстерьере. Машина сохранит актуальную форму своих фар и задних фонарей, а все перемены в них ограничатся иным расположением светодиодов и внутренней графикой.

Неофициальные рендеры нового Jeep Commander

Самое большое новшество ждет передний бампер, который сменит конструкцию, а также решетку радиатора с новой внутренней сеткой. Кроме того, автомобилю обещают новые колесные диски.

А вот что точно поменяется в этой модели, так это техника. Кроссовер станет гибридом, но, скорее всего «мягким». Машине будет положен 1,3-литровый турбомотор T270, который развивает 176 лошадиных сил. Снизить его расход поможет электрическая система в виде 48-вольтового стартер-генератора.

Планетарная автоматическая трансмиссия, скорее всего, будет заменена 6-диапазонным роботом с двумя сцеплениями e-DCT.

Презентация нового Jeep Commander состоится осенью этого года, а продажи машины начнутся в первой половине следующего.