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Популярный корейский кроссовер Hyundai Tucson не узнают в новом поколении

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
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Действующее, четвертое поколение кроссовера Hyundai Tucson было представлено еще в 2020 году. В 2023-м автомобиль был обновлен, а в ближайшие годы южнокорейский бестселлер переберется в пятую по счету генерацию.

Будущему вседорожнику обещают существенные перемены во внешности и механической части. Чего ждать от дизайна машины на днях спрогнозировали цифровые художники студии «NYMammoth», показавшие следующий Tucson без камуфляжа.

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Неофициальный рендер 5 поколения Hyundai Tucson

На выложенных в сеть рендерах популярный корейский кроссовер предстал в совершенно новом облике, который не пересекается с его предшественником.

Машине достался дизайн, ранее опробованный во втором поколении водородного «паркетника» Nexo, который, в свою очередь, был срисован с концепт-кара Initium образца осени прошлого года. 

У своего водородного родственника «пятый» Tucson на неофициальных изображениях унаследовал оформление передней части кузова с прямоугольными фарами, узкой радиаторной решеткой и покатым капотом. При этом «начинка» оптики машины будет собственная, как и передний бампер.

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Слева – актуальный Hyundai Tucson, справа – рендер его пятого поколения

Угловатые линии могут перекочевать в новый Tucson с его предшественника, в частности сохраниться на боковинах машины, но их крой будет выглядеть по-новому. 

А вот с технической стороной реформенного кроссовера пока все не так однозначно. Ходят слухи, что в пятом поколении для Tucson предложат исключительно электрифицированные силовые агрегаты, такие как простой и подзаряжаемый гибрид PHEV. 

Корейские инсайдеры утверждают, что премьера кроссовера состоится в 2026 году, но его масштабные тесты стартуют уже в ближайшие месяцы. 

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Фото:NYMammoth

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