Hyundai Palisade для бездорожья показался вживую на дорогах общего пользования

В конце 2024 года Hyundai представил вторую генерацию своего флагманского кроссовера Palisade. Автомобиль приобрел новый дизайн и оснащение, а спустя почти 5 месяцев разжился внедорожной модификацией XRT Pro. Недавно такой вседорожник удалось запечатлеть на общественных дорогах.

Снимками нового Hyundai Palisade XRT Pro поделилось корейское издание «Shorts Car». На них машина щеголяет суровым обликом, который отдельными деталями отличается от обычного «Палисада».

Hyundai Palisade XRT Pro

Автомобилю положен другой бампер, модернизированная радиаторная решетка, проушины спереди, предназначение для фиксации тросов и 18-дюймовые колеса эксклюзивного дизайна. Но и это еще не все.

Улучшение проходимости машине обеспечит ряд механических нововведений. В их число входит наличие управляемой электронным образом блокировки дифференциала сзади, модернизированная подвеска, клиренс которой увеличен на 2,5-сантиметра до 21,3 см, а также покрышки, предназначенные для езды по бездорожью.

Кроме того, для специальной версии «Палисад» предусмотрят предустановленные ездовые режимы для покрытий снег, грязь и песок.

Продаваться машина будет исключительно с 3,5-литровым мотором V6, развивающим 291 лошадиную силу и 353 Нм крутящего момента. Ассистировать ему предстоит 8-скоростной АКПП и системе полного привода.