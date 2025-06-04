ДомойАвтоновости сегодняSuzuki S-Press не может ездить по бездорожью, но зато выглядит как Jimny

Suzuki S-Press не может ездить по бездорожью, но зато выглядит как Jimny

Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения
suzuki s presso jimny gh style 1 1749021070

Переделка передней части кузова машины практикуется множеством тюнинг-ателье в мире, но перемена дизайна автомобиля из одного в другой одной и той же компании явление крайне редкое.

Недавно на него пошла фирма GH Style из Индонезии, которая нашла способ заставить маленький хэтчбек Suzuki S-Presso как более дорогой Suzuki Jimny. Проект оказался настолько удачным, что его фотографии в соцсетях лайкнул индонезийский офис «Сузуки». 

suzuki s presso jimny gh style 3 1749021070

Для того, чтобы превратить S-Presso в визуальную копию Jimny (исключительно спереди), тюнеры изготовили для него специальные крылья, другой капот, решетку радиатора и бампер. 

Добавить машине мужественности было решено установкой массивных расширителей крыльев, а также более толстой облицовки кузова по бокам. 

suzuki s presso jimny gh style 2 1749021071

Корму подгонять под вид «Джимни» не стали, добавив лишь незначительные новые штрихи бамперу. За счет облицовки и крыльев кажется, что S-Presso приобрел высокий дорожный просвет, хотя в реальности это совершенно не так. 

Никаких внутренних изменений с машиной не произошло. То же самое касается ее механики и двигателя. Это означает, что бюджетный клон Jimny оснащен прежним литровым 3-цилиндровым мотором, выдающим 67 лошадиных сил и 90 Нм. 

Комплект переоборудования доступен для заказа. Оформить заявку на него автор тюнинг-кита предлагает через свои соцсети. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:GH Style

Читайте также:

Последние новости:

Новую «Буханку» от «УАЗа» продают в Германии за...

Лучший автомобиль прошлого года в Японии превратили в...

Детали новых Lada запатентованы «АвтоВАЗом»

Новый Suzuki Swift Sport удивит мощностью и управляемостью

Практичный рамный вездеход Mitsubishi сделали еще лучше

Suzuki выпустит новый семейный минивэн дешевле миллиона рублей

Практичный бюджетный автомобиль Suzuki, которому не страшно сложное...

Купе-кроссовер Toyota Harrier обещает оказаться лучше нового RAV4

Hyundai Elantra проехала 1 миллион миль всего за...

Новый Sandero Stepway станет ближе к популярному кроссоверу...

Самые редкие версии Volkswagen Polo: о не знает...

Легендарный минивэн Mitsubishi Delica обновится в последний раз...

Новый минивэн и кроссовер Nissan за небольшие деньги...

Самый экономичный гибридный кроссовер в мире просится в...

Новое поколение аналога Solaris от Toyota будет расходовать...

Новое роскошное спорткупе Lexus окажется родным братом новой...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+