Suzuki S-Press не может ездить по бездорожью, но зато выглядит как Jimny

Переделка передней части кузова машины практикуется множеством тюнинг-ателье в мире, но перемена дизайна автомобиля из одного в другой одной и той же компании явление крайне редкое.

Недавно на него пошла фирма GH Style из Индонезии, которая нашла способ заставить маленький хэтчбек Suzuki S-Presso как более дорогой Suzuki Jimny. Проект оказался настолько удачным, что его фотографии в соцсетях лайкнул индонезийский офис «Сузуки».

Для того, чтобы превратить S-Presso в визуальную копию Jimny (исключительно спереди), тюнеры изготовили для него специальные крылья, другой капот, решетку радиатора и бампер.

Добавить машине мужественности было решено установкой массивных расширителей крыльев, а также более толстой облицовки кузова по бокам.

Корму подгонять под вид «Джимни» не стали, добавив лишь незначительные новые штрихи бамперу. За счет облицовки и крыльев кажется, что S-Presso приобрел высокий дорожный просвет, хотя в реальности это совершенно не так.

Никаких внутренних изменений с машиной не произошло. То же самое касается ее механики и двигателя. Это означает, что бюджетный клон Jimny оснащен прежним литровым 3-цилиндровым мотором, выдающим 67 лошадиных сил и 90 Нм.

Комплект переоборудования доступен для заказа. Оформить заявку на него автор тюнинг-кита предлагает через свои соцсети.